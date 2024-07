VIDEO Noi ciocniri violente în Kenya: gaze lacrimogene, pietre și incendii, în timp ce protestatarii îi transmit președintelui Ruto că „trebuie să plece”

Poliția a lansat marți grenade lacrimogene și i-a atacat pe protestatarii care aruncau cu pietre în centrul orașului Nairobi și în întreaga Kenye, în cadrul unor noi ciocniri violente, după ce zeci de protestatari au murit în confruntările de acum o săptămână, relatează Reuters.

Amplele demonstrații la nivel național arată că președintele William Ruto nu a reușit să liniștească mișcarea spontană de protest a tinerilor, deși a renunțat la planurile de creștere a impozitelor care au declanșat, săptămâna trecută, tulburările sociale.

A rare photo of 'peaceful' protests against 'Zakayo'.

Police MUST not use teargas nor any excessful force and just allow Kenyans protest PEACEABLY!!

What a hard time being a cop in Kenya!! pic.twitter.com/J8jsOnUYeb — Silvanus Osoro (@OsoroSylvanus) July 2, 2024

Demonstrațiile de marți au început într-o atmosferă entuziastă, dar au devenit mai violente pe măsură ce ziua înainta. În cartierul de afaceri din centrul orașului Nairobi, polițiștii echipați cu căști, scuturi și bâte de lemn i-au atacat pe protestatari, iar în mulțime au explodat bombe cu gaze lacrimogene.

Un chioșc a fost incendiat în centrul unei străzi. Medicii îi acordau îngrijiri unui tânăr care zăcea pe trotuar cu o mână însângerată. Poliția a strâns mai mulți tineri și i-a urcat în spatele unei camionete.

A group of men call for an ambulance as they escort then carry an injured protester from Tom Mboya Street through the Kenya National Archives in Nairobi's Central Business District, as anti-government protests enter their fifth day.

Video by @johnallannamu. pic.twitter.com/ZoHIea1uvj — Africa Uncensored (@AfUncensored) July 2, 2024

În afara capitalei, sute de protestatari au mărșăluit prin Mombasa, al doilea oraș ca mărime din Kenya, situat pe coasta Oceanului Indian. Ei au purtat frunze de palmier, au suflat în vuvuzele și au bătut la tobe, scandând „Ruto trebuie să plece!”.

Mai târziu, postul kenyan de televiziune NTV a relatat că două persoane au fost împușcate în Mombasa, difuzând imagini cu mai multe mașini incendiate.

Ruto, care se confruntă cu cea mai gravă criză de până acum a președinției sale de doi ani, a fost prins între cererile creditorilor, precum Fondul Monetar Internațional (FMI), de a reduce deficitele bugetare, și o populație greu încercată de scumpirea traiului.

Membrii mișcării de protest, care nu are lideri oficiali și se organizează în mare parte prin intermediul rețelelor de socializare, au respins apelurile la dialog ale lui Ruto, chiar și după ce acesta a renunțat la propunerea sa de creștere a impozitelor.

„Oamenii mor pe străzi și singurul lucru despre care poate vorbi sunt banii. Noi nu suntem bani. Noi suntem oameni. Suntem ființe umane”, a declarat protestatarul Milan Waudo, pentru Reuters, în Mombasa. „Trebuie să îi pese de poporul său, pentru că dacă nu poate să îi pese de poporul său, atunci nu avem nevoie de el în acel scaun”, a adăugat Waudo.

Day of protests: Protesters drop empty coffins along Moi Avenue near Jevanjee Gardens pic.twitter.com/Da5bkIviyo — Citizen TV Kenya (@citizentvkenya) July 2, 2024

Alte proteste au avut loc în Kisumu, Nakuru, Kajiado, Migori, Mlolongo și Rongo, conform imaginilor difuzate de televiziunea kenyană. În orașul Migori din sud-vestul țării, protestatarii au dat foc la anvelope.

Residents of Narok in Kenya decided to welcome their MP Agnes Manten Pareyo, who voted “YES” for the tax increase bill that led to recent protests in the country. pic.twitter.com/zw1gCmCHUf — S p r i n t e r F a m i l y (@SprinterFamily) July 2, 2024

Anti-government protests kick off in Kisii pic.twitter.com/vVe7DcMxMf — Citizen TV Kenya (@citizentvkenya) July 2, 2024

Comisia națională kenyană pentru drepturile omului (KNHCR) a declarat că 39 de kenyeni au fost uciși în demonstrații și ciocniri cu poliția începând din 18 iunie. Majoritatea deceselor au avut loc pe 25 iunie, când polițiștii au deschis focul în apropierea parlamentului, unde unii protestatari au încercat să ia cu asalt clădirea pentru a-i împiedica pe parlamentari să voteze majorarea taxelor.

„Suntem hotărâți să insistăm pentru demisia președintelui”, a declarat Ojango Omondi, un activist din Nairobi. „Sperăm la un protest pașnic și la un număr minim de victime, dacă vor exista”, a mai spus el.

Autoritățile au făcut apel la calm.

„Este o zi frumoasă pentru a alege patriotismul. O zi frumoasă pentru a alege pacea, ordinea și caracterul sacru al națiunii noastre”, a scris marți directorul de comunicare al Casei de Stat, Gerald Bitok, pe rețeaua de socializare X, adăugând în limba swahili: „Violența nu este patriotism”.

Liderul opoziției, Raila Odinga, al doilea clasat la ultimele patru alegeri prezidențiale, i-a susținut pe protestatari, deși aceștia au cerut politicienilor să nu se amestece. „Tinerii au oferit țării noastre ultima șansă”, a afirmat partidul ODM al lui Odinga, într-un comunicat. „Fie profităm de ea și înotăm cu ea, prin punerea în aplicare a tuturor cererilor lor, fie o ignorăm și scufundăm țara cu totul”, a mai transmis partidul de opoziție.

Protestele, care au început ca o manifestare online de furie față de majorările de taxe în valoare de aproape 2,7 miliarde de dolari prevăzute într-o propunere de lege a finanțelor, s-au transformat într-o mișcare națională împotriva corupției și a proastei guvernări.

Ruto a ordonat trezoreriei să vină cu modalități de reducere a cheltuielilor pentru a umple golul bugetar lăsat de retragerea planurilor fiscale și a declarat, de asemenea, că va fi nevoie de mai multe împrumuturi.

John Githongo, un important activist anticorupție, a declarat pentru Reuters că, deși Ruto s-a adresat națiunii și presei, `nu există niciun indiciu că vrea să ia măsuri~ în ceea ce privește cererile protestatarilor, inclusiv concedierea funcționarilor corupți.

„Nu a existat niciun indiciu din partea guvernului că va lua în serios apelurile de a se ocupa de corupție”, a spus el.

Protestele au fost în mare parte pașnice până la 25 iunie, când unii demonstranți au atacat pentru scurt timp parlamentul și au incendiat o parte a acestuia, determinând poliția să deschidă focul.

Ruto a apărat acțiunile poliției și a dat vina pentru violențe pe „infractori” care au deturnat demonstrațiile.

Parlamentarii au eliminat deja săptămâna trecută unele creșteri de taxe din versiunea finală a legii finanțelor, inclusiv cele privind pâinea și uleiul de gătit, dar au introdus altele în încercarea de a evita un deficit bugetar.

Kenyenii s-au confruntat cu mai multe şocuri economice cauzate de impactul persistent al pandemiei de COVID-19, de războiul din Ucraina, de doi ani de secetă şi de deprecierea monedei.