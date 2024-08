VIDEO „Ofensivă totală” în Harkov. Imagini spectaculoase și un mesaj criptic, publicate de Brigada a 3-a de Asalt a Ucrainei

Brigada a 3-a de Asalt Separat a Ucrainei a publicat joi o înregistrare video despre care afirmă că este prima ce arată o „ofensivă în plină desfășurare”, imaginile fiind filmate „undeva în regiunea Harkov”, scrie The Kyiv Independent.

„Detaliile vor fi dezvăluite mai târziu. Așteptați vești bune de la Brigada a 3-a de asalt”, scrie în postarea făcută de această unitate militară, pe aplicația de mesagerie Telegram.

🇺🇦3rd Assault has published this short teaser allegedly showing the formation’s new offensive action “somewhere in the Kharkiv oblast”



“Expect good news, details soon.” pic.twitter.com/fcGhlLnffn