VIDEO Olguța Vasilescu îl acuză pe premierul Bolojan că blochează investițiile în termoficare în Craiova: „Falimentarea voită de către Guvern a CET-ului e pentru unii un scop în sine”

Primarul PSD al Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, l-a acuzat pe premierul liberal Ilie Bolojan că nu și-a dorit salvarea Electrocentrale (CET) Craiova, „ci pur și simplu să se închidă, iar orașul să rămână fără nicio soluție”.

HotNews a solicitat miercuri seară un punct de vedere din partea Guvernului cu privire la acuzațiile Liei Olguța Vasilescu. Dacă reprezentanții Guvernului vor comenta situația, vom reveni cu poziția acestora.

„Din 2015 am vrut să abordăm alte soluții pentru termoficarea orașului, viceprimarul Dașoveanu fiind cel care pregătea transferul pe microcentrale de cartier. Ne-am oprit după ce ministerul ne-a transmis că demersul nostru ar falimenta CET-ul de la Craiova, care rămâne fără bonusul de cogenerare, că asta ar însemna 500 de locuri de muncă pierdut și alte 6.000 ale firmei Ford afectate”, a declarat Lia Olguța Vasilescu, miercuri seară, într-un mesaj video pe Facebook.

Ea susține că premierul Ilie Bolojan, care sugerase că problema termoficării din Craiova ține de modul în care a fost gestionată situația pe plan local, își dorește „să rămână fără nicio soluție” orașul.

„În urmă cu doi ani am vrut iar să găsesc o altă soluție, cea a unei centrale a orașului, motiv pentru care am demarat achiziția de teren în apropierea CET-ului și am solicitat, anul trecut, toate activele necesare producției de energie termică de la Electrocentrale, de la Guvern, să le cumpărăm, nu gratis, și s-a respins, ca dovadă clară că, de fapt, Ilie Bolojan nu a urmărit niciodată ca societatea Guvernului să fie salvată, fie și prin preluarea de primărie, ci pur și simplu să se închidă, iar orașul Craiova să rămână fără nicio soluție”, a continuat Lia Olguța Vasilescu.

Vasilescu, despre Bolojan: A blocat investiția și ne-a urecheat că nu știm cum a făcut la Craiova

Primarul social-democrat a spus că în ianuarie l-a rugat public pe premierul liberal „să acorde măcar suma de 50 de milioane de lei ca Electrocentrale, companie guvernamentală, să mai reziste măcar doi ani fără avarii până la construirea unei noi capacități de producție a Primăriei Craiova, dezvoltată în parteneriat cu un investitor, dacă tot a respins toate soluțiile și solicitările”.

„Memorandumul nu a primit avizele necesare, premierul Bolojan alegând calea de a bloca și această investiție și de a ne urechea că nu știm cum a făcut la Oradea – Oradea care a fost campioana ajutoarelor de stat pentru termoficare, sub toate guvernele, și care are și producția, și distribuția la primărie, nu are producția la Guvern, cum este cazul Craiovei”, a continuat edilul.

Olguța Vaseilescu a acuzat o încercare „voită de către Guvern” de falimentare a CET-ului de la Craiova.

„Atunci când acestea dispar, fiecare își poate gândi strategii pe cont propriu. Păcat că falimentarea voită de către Guvern a CET-ului de la Craiova va slăbi și mai mult Sistemul Energetic Național, dar pentru unii, care tot fac scenarii să vândă Hidroelectrica și alte companii de stat dacă nu le pot falimenta, e un scop în sine. Țapi ispășitori pe care să dea vina vor găsi mereu”, a mai declarat primarul.