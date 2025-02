VIDEO Operațiune în spatele liniilor rusești: Forțele speciale ucrainene anunță un raid reușit, cu zeci de „invadatori eliminați”

Soldații Regimentului 3 Separat al Forțelor Speciale din Ucraina au difuzat luni imagini video despre care susțin că prezintă o operațiune de succes de „curățare” a unei întreprinderi industriale aflată în spatele liniilor rusești, scrie The Kyiv Independent.

În mesajul care însoțește înregistrarea video publicată, unitatea afirmă că o concentrare de trupe inamice a fost reperată de dronele de recunoaștere într-o zonă a liniei frontului, locație care nu a fost dezvăluită.

Trupele ucrainene susțin că și-au menținut acolo pozițiile timp de două zile, pe fondul unor „lupte intense”, în timpul cărora au fost „eliminați” (uciși) 23 de „invadatori” ruși, forțele Kievului retrăgându-se în cele din urmă fără a suferi pierderi.

The Kyiv Independent menționează că nu a putut verifica în mod independent veridicitatea acestor afirmații.

Vă avertizăm, imaginile de mai jos au un puternic impact emoțional:

The footage of the lightning-fast operation behind enemy lines.

Watch how Ukraine’s SOF cleared an industrial facility, eliminating 23 russians troops. pic.twitter.com/y5fRPEBfyi