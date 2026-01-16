VIDEO Suporteri FCSB au bătut trei adolescenți într-un tramvai din București, când mergeau la un meci. Au fost reținuți la aproape 2 luni de la agresiune

Patru membri ai galeriei FCSB, cu vârste cuprinse între 14 și 21 de ani, au fost reținuți joi după ce, în noiembrie 2025, au lovit trei adolescenţi într-un tramvai din Bucureşti. Întreaga agresiune a fost surprinsă de camerele de supraveghere din tramvai.

Poliția Capitalei a anunțat vineri că ieri, 15 ianuarie, polițiștii de la Grupuri Infracționale Violente, alături de mascații de la SAS și jandarmi au făcut patru percheziții în acest dosar.

„Ieri, 15 ianuarie 2026, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul Grupuri Infracționale Violente, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale și al jandarmilor din cadrul Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București, au pus în executare patru mandate de percheziție domiciliară, în municipiul București și în județul Ilfov. În urma activităților desfășurate, au fost reținute patru persoane, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea liniștii și ordinii publice”, a anunțat Poliția Capitalei.

Este vorba despre patru tineri din galeria FCSB, cu vârste cuprinse între 14, 17, 21 de ani.

Aceștia sunt acuzați că, în 22 noiembrie 2025, în timp ce mergeau la meciul FCSB – Petrolul Ploiești, au lovit trei minori în tramvai, au declarat surse judiciare pentru HotNews.

Agresiunea a fost surprinsă de camerele de supraveghere din tramvai:

„În fapt, la 22 noiembrie 2025, Poliția Capitalei a fost sesizată, prin apel 112, cu privire la faptul că mai multe persoane ar fi fost agresate fizic într-un mijloc de transport în comun de către alte persoane. Cercetările au fost preluate de către polițiști din cadrul Serviciului Grupuri Infracționale Violente. Din datele și probele administrate a reieșit faptul că, la data de 22 noiembrie 2025, patru persoane, în timp ce se aflau într-un tramvai, ar fi agresat fizic trei minori, unul în vârstă de 16 ani și doi în vârstă de 15 ani, lovindu-i cu pumnii și picioarele la nivelul capului și corpului”, a precizat Poliția Capitalei.

Cei patru tineri au fost identificați abia acum, iar ieri, 15 ianuarie, polițiștii au descins la domiciliile lor din București și județul Ilfov.

„Persoanele bănuite au fost depistate și conduse la audieri. Față de acestea a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând a fi prezentate magistraților cu propunere legală. Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Serviciului Grupuri Infracționale Violente, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea liniștii și ordinii publice”, a precizat Poliția Capitalei.