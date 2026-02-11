VIDEO „Peștele vampir”. Un nou tip de dronă subacvatică, ce se atașează singură de submarine sau de corpul navelor

Producătorul american de armament Lockheedn Martin a prezentat o nouă clasă de drone submarine inteligente, discrete și multifuncționale, construite pentru a perturba și a respinge forțele inamice pe mare. Denumită Lamprey, după chișcar sau „peștele vampir”, drona se poate atașa singură de corpul navelor, își încarcă bateriile în mers și apoi se lansează spre a intercepta nave inamice, fie prin senzori, fie prin muniții precum torpile sau mini-drone kamikaze.

LampreyMMAUV (Multi-Mission Autonomous Undersea Vehicle), anunțată luni de către gigantul american Lockheed Martin, este un nou tip de drone subacvatice care au fost gândite să fie lăsate în așteptare în apă sau pe fundul mării, să detecteze forțele proprii sau inamice, să se atașeze de navele proprii pentru o deplasare rapidă și apoi să perturbe avansul unor nave ostile.

Lamprey poate fi modificat pentru o gamă largă de operațiuni, de la fundul mării până la suprafață, potrivit companiei citate de Defensenews. Drona poate staționa pe fundul oceanului și își poate reîncărca bateriile atașându-se la o navă gazdă, pe lângă colectarea de informații de pe fundul oceanului, oferind în același timp un profil greu de detectat de senzorii altor nave.

Lansează torpile, momeli sau mini-drone kamikaze

Drona dispune de un spațiu interior de circa 0,68 metri cubi (sau 680 de litri) unde poate stoca senzori sau muniții, potrivit Lockheed Martin.

Sub apă, Lamprey poate lansa atât torpile antisubmarin, cât și muniție tip momeală, pentru a confuza nave și torpile inamice. La suprafață, Lamprey poate lansa mini-drone cu rază scurtă pentru a supraveghea zona aeria, dar și pentru a lansa atacuri kamikaze.

„[Lamprey] a fost finanțat intern, permițându-ne să iterăm cu viteza fulgerului și să oferim Marinei o adevărată armă multi-misiune care detectează, perturbă, atrage și angajează singură”, a spus Paul Lemmo, vicepreședinte și director general al departamentului de senzori, efectori și sisteme de misiune la Lockheed Martin, într-o declarație de presă.

La fel ca multe sisteme autonome, Lamprey poate fi desfășurat în roiuri și poate comunica cu alte sisteme fără pilot pentru a îndeplini misiuni. De asemenea, are o tehnologie avansată de supraveghere pe care o poate desfășura la suprafață, a declarat compania.