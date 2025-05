VIDEO Premieră istorică în războiul din Ucraina: cum a fost doborât un avion rusesc de vânătoare

Ucraina a distrus un avion rusesc de vânătoare Suhoi Su-30 folosind o rachetă lansată de pe o dronă maritimă, adică o navă fără echipaj, a anunțat serviciul militar ucrainean de informații GUR, care susține că este pentru prima dată când un avion de luptă este doborât de o astfel de dronă, informează Reuters.

Într-o postare pe contul GUR de social media se spune că avionul de vânătoare a fost doborât de o unitate intitulată Grupul 13, vineri, în largul orașului Novorossisk, un port rusesc important la Marea Neagră.

‼ For the first time in history, a warplane was destroyed by a sea drone.



On May 2, @DI_Ukraine together with @ServiceSsu destroyed a russian Su-30 fighter jet near Novorossiysk with a Magura V5 naval drone.



War at sea is entering a new era. pic.twitter.com/qFTxseh0co