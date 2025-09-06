VIDEO Prezență impresionantă pentru a-i aduce un omagiu lui Giorgio Armani. Sute de persoane așteptau deja la coadă când s-au deschis ușile. „Un om incredibil”

Mii de persoane au început să vină sâmbătă la Teatro Armani din Milano pentru a-i aduce un omagiu legendarului creator de modă italian, care s-a stins din viață joi, la vârsta de 91 de ani, transmite AFP.

Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Giorgio Armani a fost expus la Teatro Armani de pe Via Bergognone 59, în orașul din nordul Italiei, unde publicul poate veni în acest weekend pentru a-i aduce un omagiu.

Când s-au deschis ușile, la 9 dimineața (10 ora României), sute de oameni stăteau deja la coadă, îndrumați de un grup numeros de angajați ai grupului Armani, îmbrăcați în haine de doliu și purtând ochelari de soare.

Sicriul de lemn a fost așezat într-o cameră întunecată, cu flori albe deasupra și înconjurat de felinare din hârtie albă.

„Este atât de emoționant”, a spus Silvia Albonetti, vânzătoare la Emporio Armani. „Era un om incredibil… uneori nepoliticos, dar uman”, a adăugat femeia.

„Fiecare prezentare de modă (pe care a făcut-o Armani) era magie pură. Nimeni nu a reușit să facă femeile să iasă în evidență așa cum a făcut-o el. Ne va lipsi”, a declarat Pietro Angeleri, student în domeniul modei, în vârstă de 20 de ani, pentru AFP.

Armani, care a condus compania cu același nume și a deținut controlul asupra design-urilor sale până la sfârșitul vieții, a îmbrăcat actori de la Hollywood, vedete pop și membri ai familiilor regale în creații discrete, dar rafinate.

Căutările online pentru haine vintage Armani s-au înmulțit vertiginos după moartea creatorului de modă, a scris Reuters vineri, analizând datele raportate de marile platforme second hand.

Legendarul designer italian a murit cu doar câteva săptămâni înainte de momentul în care fi sărbătorită cea de-a 50-a aniversare a casei sale de modă la Săptămâna Modei de la Milano.

Născut la Piacenza, în nordul Italiei, Giorgio Armani s-a înscris inițial la facultatea de medicină, dar s-a îndreptat către modă după o perioadă petrecută ca vitrinier într-un magazin universal din Milano.

Până în 1973, Armani își deschisese propriul studio de design la Milano, iar în 1975 și-a creat colecția de debut.

Orașul Milano, care l-a adoptat ca pe unul de-ai săi, a declarat zi de doliu pentru ziua înmormântării.