VIDEO Prima reacție a Mariei Machado după ce a aflat că a câștigat Nobelul pentru Pace: „Ce-i cu chestia asta?”

Lidera opoziției venezuelene, María Corina Machado, s-a declarat „șocată” când a aflat că a primit vineri Premiul Nobel pentru Pace, potrivit unui videoclip trimis de echipa sa de presă către AFP.

Sufletul opoziției venezuelene, Machado, în vârstă de 58 de ani, trăiește în clandestinitate de la alegerile prezidențiale din iulie 2024, pe care opoziția susține că le-a câștigat, afirmând că președintele Nicolas Maduro, la putere din 2013, a fraudat scrutinul.

„Sunt șocată!”, îi spune Machado lui Edmundo Gonzalez Urrutia, care a înlocuit-o ca candidat din cauza ineligibilității sale politice.

„Ce-i cu chestia asta? Nu-mi vine să cred”, a adăugat ea, potrivit înregistrării distribuite de France Presse.

„Suntem șocați, dar de bucurie”, i-a răspuns Gonzalez Urriutia, plecat în exil la scurt timp după alegeri.

¡Nuestra querida Maria Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025! Merecidísimo reconocimiento a la larga lucha de una mujer y de todo un pueblo por nuestra libertad y democracia. ¡La primer Nobel de Venezuela! ¡Enhorabuena @mariacorinaya, Venezuela será… pic.twitter.com/jpmrUEujtL — Edmundo González (@EdmundoGU) October 10, 2025

Comitetul Nobel norvegian a anunțat vineri că laureatul din 2025 al prestigiosului Premiu Nobel pentru Pace este Maria Corina Machado „pentru munca ei neobosită de promovare a drepturilor democratice ale poporului venezuelean și pentru lupta ei de a obține o tranziție justă și pașnică de la dictatură la democrație”.

Machado se ascunde într-o locație necunoscută din august 2024, după ce regimul președintelui Nicolas Maduro a declanșat o reprimare brutală a manifestațiilor împotriva opoziției și a manifestațiilor pro-democrație.