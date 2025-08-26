VIDEO Nu avem garanții că vom reintra prea curând în Visa Waiver, spune ambasadorul Andrei Muraru / Niciun oficial american nu mi-a spus că excluderea a fost provocată de anularea alegerilor din decembrie

Procedura de includere a României în Visa Waiver a fost reluată de Statele Unite, dar nu avem garanții că vom intra prea curând, a declarat marți ambasadorul român la Washington, Andrei Muraru.

⁠Primirea României în Visa Waiver depinde doar de guvernul federal, a subliniat Muraru.

„Niciun oficial american, nici în discuțiile pe care le-am avut în spatele ușilor închise, dar și în spațiul public nu a asociat cele două evenimente – anularea din 6 decembrie anul trecut cu excluderea României din Visa Waiver.”, a afirmat ambasadorul României în Statele Unite.

„Lucrăm acum cu Departamentul de Securitate Internă și cu alte agenții de aplicare a legii din Statele Unite pentru a facilita această tentativă a României de a reintra în Visa Waiver și credem că s-au parcurs pași importanți față de luna mai când a venit această decizie”, a spus diplomatul român.

„Evident nu există nicio garanție că România va reintra în program cât de curând, dar credem că avem o șansă foarte bună și un dialog foarte bun și cu Casa Albă și cu Departamentul de Stat pentru că ce propune România în acest moment Statelor Unite este cel mai extins parteneriat privind protecția frontierelor și cooperare în domeniul securității dintre toate statele participante până în acest moment în programul Visa Waiver, adică cel 42”, a declarat el.

„În afară de comunicatul foarte scurt pe care l-a emis Departamentul pentru Securitate internă la începutul lunii mai nu există alte explicații, nici legate de imigrația ilegală, pentru că România a avut tradițional o cifră foarte scăzută”, a adăugat ambasadorul român.

În ce privește o întâlnire între Donald Trump și Nicușor Dan în SUA, Muraru a spus că este convins că aceasta va avea loc dar a spus că ”va fi anunțată când va fi cu totul și cu totul perfectată”.

Declarația vine după ce, luna trecută, consilierul prezidențial Cristian Diaconescu a anunțat că Donald Trump a transmis o invitație oficială pentru Nicușor Dan să facă o vizită în Statele Unite.

România, exclusă din programul Visa Waiver în luna mai

Statele Unite au anunțat, pe 2 mai, excluderea României din programul Visa Waiver, care presupunea că românii pot călători fără vize în scop turistic sau de afaceri. Anunțul a fost făcut de Departamentul pentru Securitate Internă al SUA și a fost urmat imediat de reacții de la București. MAE a anunțat într-un comunicat că regretă decizia, subliniind că România a îndeplinit toate cerințele pentru a fi inclusă în acest program.

„Astăzi, Departamentul de Securitate Internă, în consultare cu Departamentul de Stat, a anulat desemnarea României în cadrul Programului Visa Waiver (VWP)”, a anunțat atunci Departamentul pentru Securitate internă al SUA.

În comunicat se afirmă că „menţinerea standardelor ridicate ale programului Visa Waiver este esențială pentru securitatea noastră națională” a Statelor Unite.

„Având în vedere accentul pus de această administraţie pe securitatea frontierelor şi a imigraţiei, Secretarul Securităţii Interne a decis, în consultare cu Secretarul de Stat, să anuleze desemnarea României în cadrul VWP cu efect imediat”, a declarat secretarul adjunct Tricia McLaughlin, potrivit comunicatului.