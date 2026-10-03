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Actualitate

VIDEO ProTV răspunde cu un singur cuvânt după ce Antena 1 i-a adresat o obscenitate în fața a sute de oameni din lumea de business

Andrei Georgescu
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ProTV a realizat sâmbătă un spot în care mai multe vedete ale postului, fără să folosească numele Antenei 1, dau un mesaj.

  • Totul a început la recenta petrecerea corporate în care Antena 1 și-a prezentat grila viitoare, o întâlnire dedicată, în tradiția industriei TV, consolidării încrederii partenerilor din publicitate.
  • Organizatorii de la Antena Group au afișat la un moment dat pe ecrane mesajul: „ProTV să ne belească *** (a urmat cuvântul care denumește organ sexual masculin pus la plural)”. Mesajul sexual explicit transmis către ProTV a fost însoțit de imaginea lui Sorin Alexandrescu, CEO Antena Group.
  • Mai mulți jurnaliști ProTV, printre care Alex Dima de la „România te iubesc” și Roxana Hulpe de la Știrile ProTV, apar în răspunsul postului ProTV. HotNews a intrat în posesia spotului. Ce pregătește ProTV în continuare?
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