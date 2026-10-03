VIDEO ProTV răspunde cu un singur cuvânt după ce Antena 1 i-a adresat o obscenitate în fața a sute de oameni din lumea de business

ProTV a realizat sâmbătă un spot în care mai multe vedete ale postului, fără să folosească numele Antenei 1, dau un mesaj.

Joi seara, Antena 1 a proiectat, pe ecranele uriașe ale unei petreceri corporate cu angajații și clienții de publicitate: „ProTV să ne belească *** (organ sexual masculin pus la plural)”. Mesajul a fost însoțit de imaginea lui Sorin Alexandrescu, șeful Antenei 1.

Momentul a șocat mai mulți dintre sutele de invitați, potrivit mărturiilor acestora pentru HotNews. La petrecerea de la Palatul Știrbei a Antenei 1, unde mesajul a fost afișat, au fost prezenți sute de oameni, nu doar angajați ai postului TV, ci și angajați ai companiilor care își fac publicitate pe televiziuni și oameni din sfera publicității.

Mesajul afișat la petrecerea AntenaGroup

Momentul neașteptat din petrecerea de prezentare

Șocul celor prezenți a fost cu atât mai mare cu scopul și formatul unor astfel de petreceri de corporație, uzuale în industria TV, este acela de a prezenta invitaților realizările televiziunii respective și grila din sezonul viitor de TV, pentru a cristaliza încrederea în nivelul ridicat al postului TV.

HotNews a intrat în posesia filmărilor cu secvențele mesajului vulgar al Antenei Gropu la adresa ProTV și le-a publicat.

Și președintele CNA, Valentin Jucan s-a declarat stupefiat după ce a văzut secvențele: „Vă pot spune atât: este clar de ce măsurătorile din baie nu se potrivesc cu măsurătorile de audiență. Nu pot să am altă reacție la un astfel de comportament”.

Rugată de HotNews să explice, Antena 1 a spus că „Din păcate, a fost o glumă foarte neinspirată a unui coleg de la tehnic. Aseară, în timpul petrecerii noastre. Într-adevăr, ne-a luat pe toți prin surprindere momentul respectiv”. Antena Group a spus că l-a sancționat pe „omul de la tehnic”. Potrivit informațiilor de la eveniment, nu a existat însă un anume om, ci o echipă întreagă echipă care, din regie, a proiectat prezentările pe care le-au văzut invitații.

Până sâmbătă seara, momentul publicării acestui articol, Antena 1 nu și-a cerut scuze celor de la ProTV.

ProTV: „RESPECT”

ProTV nu a făcut nicio declarație oficială. A ales să răspundă altfel. Sâmbătă, ProTV a realizat un spot în care apar mai mulți angajați ai săi. Printre aceștia se numără Alex Dima (România te iubesc), Lavinia Petrea (Știrile ProTV), Roxana Hulpe (Știrile ProTV), Daniel Nițoiu (Știrile ProTV), Netty Sandu, Pavel Baroș, Cosmin Seleși, Paul Angelescu. ProTV a folosit faptul că luni este Ziua Mondială a Educației.

Fără să rostească numele Antenei 1, vedetele ProTV spun, în spot, că au ales să folosească „Un cuvânt, o valoarea, o lecție: RESPECT!”.

La finalul spotului, apare cuvântul „RESPECT”, o campanie ProTV. Din informațiile HotNews, în zilele următoare, ProTV va crește numărul angajaților săi care se vor adăuga mesajului.