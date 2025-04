VIDEO Putin l-a primit la Kremlin pe liderul separatist al sârbilor bosniaci, Milorad Dodik, căutat de justiție

Președintele rus Vladimir Putin l-a primit marți la Kremlin pe liderul politic al sârbilor bosniaci, Milorad Dodik, a anunțat președinția rusă, transmit agențiile AFP și Agerpres.

Milorad Dodik este căutat de justiția din Bosnia într-o anchetă pentru atac la ordinea constituțională.

Kremlinul a difuzat un video în care cei doi lideri își strâng mâinile, înainte de a se așeza în jurul unei mese.

„Sunt foarte bucuros să vă văd la Moscova”, i-a spus Putin lui Dodik.

Consilierul de politică externă al președintelui rus, Iuri Ușakov, „a participat de asemenea la întrevedere”, a precizat Kremlinul.

