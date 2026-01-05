VIDEO Raed Arafat, recomandări pentru populație după ședința de la MAI. „Avem patru județe sub cod portocaliu și 32 sub cod galben”

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență a vorbit despre efectele fenomenelor meteorologice din țară, luni, într-o declarație de presă, și a spus că la ora actuală „situația este sub control și nu necesită intervenții deosebite”. Raed Arafat a oferit detalii despre avertizările meteorologice în vigoare și a transmis câteva recomandări pentru populație.

La Ministerul Afacerilor Interne a avut loc o videoconferință condusă de vicepremierii Neacșu și Predoiu, la care au participat prefecturile, comitetele pentru situații de urgență și șefa Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu. În cadrul ședinței au fost abordate efectele fenomenelor meteo din primele cinci zile ale anului și prognozele pentru perioada următoare, a precizat Raed Arafat.

„Din fericire, putem să spunem că situații foarte grave sau situații grave, ca impact al efectelor meteo, n-au avut loc. Situația a fost sub control, dar unele județe au fost totuși afectate mai mult, mai ales pe partea de furnizare a curentului electric și, în unele zone din județul Alba, a apei”, a declarat șeful DSU.

El a precizat că în județul Alba mai există 10.000 de oameni fără curent electric, un număr „în scădere importantă” de la cel inițial, de 43.000. În Hunedoara sunt în această situație 15.000 de persoane.

Județele vizate de avertizări meteo

Raed Arafat a spus că „situația este sub control și nu necesită intervenții deosebite”.

„Codurile continuă (…). Avem patru județe sub cod portocaliu, județele Caraș, Gorj, Hunedoara, Mehedinți, și 32 de județe sub cod galben, Alba, Argeș, Arad, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brăila, Botoșani, Brașov, Buzău, Caraș, Cluj, Covasna, Dâmbovița, Gorj, Galați, Hunedoara, Harghita, Iași, Mehedinți, Maramureș, Mureș, Neamț, Prahova, Sibiu, Sălaj, Satu Mare, Suceava, Timiș, Vâlcea, Vrancea și Vaslui”, a adăugat el.

Oficialul a menționat că nu se întrevede „o agravare semnificativă a situației, dar, bineînțeles, situația este în dinamică”.

Recomandări pentru populație

Șeful DSU a transmis câteva recomandări în actualul context.

„În primul rând, circulația se face pe drumuri, bineînțeles, acoperite cu zăpadă, poate pe alocuri există gheață, motiv pentru care circulația să se facă cu mare atenție. Drumurile sunt deschise, nu avem drumuri închise, naționale, județene, așa că rugămintea către toți participanții la trafic, respectarea tuturor regulilor de prevenție, centură, viteză cât mai adaptată pentru condițiile meteo”, a spus Raed Arafat.

„În al doilea rând, celor care vor să plece pe drum, atenție, verificați totuși condițiile drumurilor înainte să plecați! Există site-uri, există aplicații pe care pot fi verificate condițiile drumurilor înainte de plecare și asigurați-vă că mașinile sunt pregătite pentru drumurile respective, anvelope de iarnă și tot ce trebuie!”, a continuat el.

Secretarul de stat a vorbit și despre situația din zonele montane.

„Celor care sunt în zonele montane, turiștilor, atenție mare pentru că există în continuare riscuri de avalanșă, există risc ca persoanele să rămână blocate dacă pleacă pe anumite drumuri montane fără să se asigure că pot să se întoarcă dacă se modifică condițiile meteo, deci, vă rog, ascultați sfaturile Salvamontului, informați-vă de la Salvamont înainte să porniți pe orice drum în zonele montane!”, a conchis Raed Arafat.