VIDEO Rebelii sirieni își continuă ofensiva-fulger și au ajuns la 5 kilometri de „poarta” către Damasc. Mii de persoane fug, în timp ce aviația rusească încearcă să încetinească avansul insurgenților

Mii de oameni au fugit peste noapte și vineri dimineața din orașul Homs aflat în centrul Siriei pe măsură ce forțele rebele au încercat să își extindă ofensiva fulgerătoare împotriva forțelor guvernamentale desfășurate mai spre sud pentru a proteja acest nod rutier cheie considerat „poarta” către capitala Damasc, relatează Reuters.

Rebelii au capturat deja orașele-cheie Alep, în nord, și Hama, în centru, dând două lovituri grele regimului președintelui Bashar al-Assad în mai puțin de o săptămână. Armata siriană a confirmat vinerea trecută că s-a retras din Alep, în timp ce rebelii au preluat controlul asupra orașului Hama joia aceasta, la aproape 14 ani de la izbucnirea războiului civil din Siria.

Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului, un grup de monitorizare cu sediul în Marea Britanie, a raportat că mii de oameni au început să fugă joi noaptea spre regiunile de coastă din vest, un bastion al guvernului în care se află o bază navală și aeriană rusească.

Un locuitor din zona de coastă a declarat că mii de persoane au început să ajungă acolo din Homs pe fondul temerilor legate de avansul rapid al rebelilor.

Ministrul libanez al transporturilor, Ali Hamieh a declarat vineri dimineața că atacuri aeriene israeliene au lovit două puncte de trecere a frontierei dintre Liban și Siria. Agenția oficială de știri a Siriei (SANA) a transmis că punctul de trecere a frontierei Arida, aflat la granița cu Libanul, a fost închis din cauza loviturilor.

Armata israeliană a declarat că a atacat în cursul nopții, pe partea siriană a graniței cu Libanul, obiective de infrastructură și centre folosite pentru transferarea armelor în Siria. Oficialii militari israelieni afirmă că aceste rute au fost folosite de gruparea teroristă libaneză Hezbollah pentru a introduce arme pe ascuns în Siria.

Hezbollah este una dintre așa-zisele forțe „proxy” prin care Iranul a oferit sprijin regimului lui Basher al-Assad, pe lângă ajutorul militar direct oferit de Teheran.

Un ofițer al armatei siriene a declarat pentru Reuters că bombardamentele rusești din timpul nopții au distrus, de asemenea, podul Rustan de pe importanta autostradă M5, principala rută spre Homs, pentru a împiedica rebelii să o folosească.

„Au fost cel puțin opt lovituri asupra podului”, a precizat el, adăugând că forțele guvernamentale aduc întăriri în pozițiile din jurul orașului.

Rebelii conduși de facțiunea islamistă Hayat Tahrir al-Sham, afiliată în trecut al-Qaeda, au promis să continue înaintarea spre sud, cu ținta Homs, marele nod rutier care leagă capitala Damasc atât de nordul țării, cât și de zona de coastă, fieful lui Assad.

Un centru operațional al rebelilor i-a îndemnat pe locuitorii din Homs să se revolte, afirmând: „A sosit timpul vostru”.

Orașul Hama cucerit de rebeli joi se află la mai mult de o treime a distanței dintre Alep și Damasc, însă pierderea sa a pus practic capăt oricăror speranțe ale regimului lui Assad și ale aliaților săi că forțele guvernamentale vor putea lansa o contraofensivă împotriva câștigurilor recente ale rebelilor.

Toată atenția este îndreptată acum înspre Homs, ultimul mare oraș înainte de Damasc.

If the reports that Assad's forces have retreated from Hama, handing it the rebels, are true, they will be retreating to mount a last stand at Homs.



If the rebels capture the Homs area, it is all over for Assad. His Alawite coastal heartland and all the ports (circled in pink)… pic.twitter.com/VDWM9WJLSx