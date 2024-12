Regimul lui Bashar al-Assad se clatină din nou în Siria: Rebelii au cucerit al doilea oraș major într-o săptămână și anunță o ofensivă în direcția Homs, „cheia” Damascului

Rebelii sirieni au capturat joi orașul-cheie Hama, aducând insurgenților o victorie majoră după un avans fulgerător în nordul țării și dând o nouă lovitură regimului președintelui Bashar al-Assad și aliaților săi, Rusia și Iranul, anunță Reuters.

Armata siriană a declarat că se redesfășoară în afara orașului „pentru a proteja viețile civililor și a preveni luptele urbane”, după ceea ce a descris ca fiind „confruntări intense”.

Rebelii au spus că se pregătesc să avanseze în continuare spre sud, către Homs, marele nod rutier al Siriei care leagă capitala Damasc de nordul și coasta țării.

„V-a venit timpul”, au transmis rebelii într-o postare online, chemând locuitorii orașului Homs să se revolte împotriva forțelor guvernamentale.

Televiziunea Al Jazeera a difuzat ceea ce a spus că sunt imagini ale rebelilor în Hama, unii dintre ei salutând civili lângă un sens giratoriu, în timp ce alții conduceau vehicule militare și mopeduri.

⭕️ LIVE-BREAKING: Syrian opposition fighters have entered Hama after intense clashes with government forces.

https://t.co/mfwWo6r35X