VIDEO Regele Suediei, surprins de camerele tv în mulțimea din tribune la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano. Cum a trăit o victorie istorică a țării sale

Regele Carl XVI Gustaf la JO de iarnă din Italia. Credit line: JOEL MARKLUND / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

Regele Carl XVI Gustaf a asistat marți din tribunele stadionului din Lago di Tesero la proba feminină de sprint clasic, în cadrul Jocurilor Olimpice de Iarnă din Italia, potrivit Eurosport.ro și Reuters.

Prezența suveranului, care și-a cunoscut soția la ediția JO din 1972, a coincis cu momentul în care echipa Suediei a ocupat toate cele trei locuri de pe podium prin sportivele Linn Svahn, Jonna Sundling și Maja Dahlqvist.

Imaginile surprinse la stadionul din Val di Fiemme îl înfățișează pe suveranul suedez salutând mulțimea, în timp ce ocupantele podiumului celebrau succesul istoric al delegației.

Proba de sprint clasic s-a desfășurat pe o distanță de aproximativ 1,6 km la Stadionul Fabio Canal din Tesero.

După cursă, medaliata cu bronz, Maja Dahlqvist, a declarat că prezența Regelui Carl XVI Gustaf în tribune a adăugat „puțină presiune”, dar că echipa a fost mândră să obțină acest rezultat în fața suveranului.

Acesta a fost primul „podium complet” realizat de Suedia la proba feminină de sprint din istoria participărilor sale la Jocurile Olimpice de Iarnă. De asemenea, a fost pentru prima dată la ediția Milano Cortina 2026 când o singură țară a ocupat toate cele trei trepte ale podiumului într-o probă.