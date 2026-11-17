Circulația pe cei 9,86 kilometri ai secțiunii 4 Tigveni-Curtea de Argeș din Autostrada A1 Sibiu-Pitești va fi deschisă traficului rutier în următoarele săptămâni, anunță Compania de Drumuri.

Momentul va marca și inaugurarea primului tunel forat de autostradă din România.

„Testele la sistemele tunelului rutier Curtea de Argeș (Momaia) s-au încheiat, iar circulația ar putea fi deschisă pe 3 decembrie”, a anunțat șeful de la Compania de Drumuri.

Secțiunea 4 (Tigveni – Curtea de Argeș) a Autostrăzii Sibiu – Pitești este pregătită tehnic, a anunțat, marți, Cristian Pistol, directorul Companiei de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

CNAIR angajează oameni în plus pentru monitorizarea tunelului

Secțiunea 4 are o lungime de circa 9,8 km, iar pe traseu autostrada subtraversează dealul Momaia printr-un tunel cu același nume, lung de aproape 1,35 km. Este primul tunel forat de autostradă din țara noastră.

„Cu peste 2.500 de puncte de monitorizare, are nevoie de oameni care să-l mențină în funcțiune non-stop: echipe de monitorizare, mentenanță și intervenție. Pentru ca deschiderea să fie posibilă încă din acest an, am constituit o echipă de operare formată din personal CNAIR detașat de la alte secții de drumuri și din tehnicieni puși la dispoziție de constructorul austriac al tunelului (Porr)”, a anunțat Pistol.

În paralel, spune oficialul, va fi angajat suplimentar personal specializat „care va forma echipele permanente” .

„Acești specialiști vor forma baza corpului profesional care va pregăti echipele de monitorizare, mentenanță și intervenție și pentru viitoarele tuneluri de pe rețeaua de autostrăzi din România”, spune Pistol.

Odată cu deschiderea celor 9,86 km ai Secțiunii 4, se va circula pe aproximativ 54 km din cei 122 km ai Autostrăzii Sibiu – Pitești.

Cum a fost săpat primul tunel de autostradă din România

Tunelul Momaia este primul tunel forat pe o autostradă românească. El nu a fost forat cu mașinării speciale cu cap de freză, de tip TBM (Tunnel Boring Machine), precum în prezent sunt folosite la Magistrala 6 de metrou din București sau pe lucrările de cale ferată Brașov – Sighișoara.

„Momaia” a fost forat prin tehnologia NATM (New Austrian tunneling method) care presupune excavarea secvențială a tunelului și ranforsarea pe parcurs a pereților prin pulverizarea de straturi de beton.

Practic, tunelul este săpat în mod tradițional, prin segmente mici, apoi pereții de rocă expusă sunt ranforsați cu plasă de metal și peste ei este așezat beton torcretat pentru a da rezistență. Odată finalizat un astfel de segment, se trece la forarea următorului.

Ulterior, de-a lungul tunelului astfel săpat și stabilizat, se aplică și hidroizolația și căptușeala finală din beton care înglobează și armătura principală. Apoi se trece la finisaje și la dotarea tunelurilor cu instalații și utilități.

Pe lângă cele două galerii principale ale tunelului, au fost realizate și trei conexiuni între ele, pentru situații de urgențe, două pietonale și una mai mare prin care pot trece și mașinile dintr-un tunel în celălalt.

În România în prezent mai există un singur tunel de autostradă, tot pe A1, lângă Sibiu, însă acela a fost realizat printr-o altă metodă. Tunelul „Săcel” are o lungime de 340 de metri, însă el nu a fost forat, ci săpat și apoi acoperit cu un plafon de beton și strat vegetal deasupra.

Deschiderea circulației, înainte de termenul contractual

Deschiderea circulației, dacă va avea loc în decembrie, va fi înaintea termenului contractual, care este februarie 2027.

Valoarea contractului cu firma austriacă PORR este de 1,678 miliarde de lei, fără TVA, iar sursa de finanțare este asigurată prin Programul Transport 2021-2027.

Autostrada A1 Sibiu – Pitești – Secțiunea 4: Tigveni – Curtea de Argeș

Lungime : 9,86 km

: 9,86 km Constructor : Porr Construct (Austria)

: Porr Construct (Austria) Valoare : 1.678.873.121,77 Lei fără TVA.

: 1.678.873.121,77 Lei fără TVA. Contractat : noiembrie 2021

: noiembrie 2021 Lucrări începute : martie 2022

: martie 2022 Termen contractual: 16 luni proiectare + 44 luni execuție (februarie 2027)

Autostrada A1 Sibiu – Pitesti – cele cinci sectiuni, Foto: Hotnews

Stadiul lucrărilor pe fiecare secțiune a autostrăzii A1 Sibiu – Pitești

Autostrada Sibiu – Piteşti ar urma să aibă o lungime de peste 122 de kilometri, împărțită în 5 secțiuni, și va lega Centrul şi Vestul României de reţeaua europeană de autostrăzi, fiind o parte importantă a Coridorului 4 Paneuropean.