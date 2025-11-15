VIDEO „Sistemul ucide”: Mii de persoane au protestat în Macedonia de Nord / Au cerut dreptate pentru cele 63 de victime ale incendiului dintr-un club de noapte / Miercuri începe procesul cu 34 de inculpați

Rude ale victimelor incendiului dintr-un club de noapte, produs pe 16 martie 2025, poartă fotografii ale celor pierduți în timpul unui marș pentru justiție, organizat la Skopje pe 15 noiembrie 2025. Foto: Robert ATANASOVSKI / AFP / Profimedia

Mii de persoane au defilat sâmbătă la Skopje, capitala Macedoniei de Nord, în semn de sprijin pentru familiile victimelor incendiului care a provocat moartea a 63 de persoane în luna martie într-un club din estul țării, relatează AFP, conform Agerpres.

Manifestația a fost organizată cu câteva zile înainte de începere procesului, miercuri, în legătură cu tragedia de la Kocani.

„63 de umbre vă vor urmări”

Manifestanții s-au alăturat rudelor victimelor și au mărșăluit prin centrul capitalei în spatele unui mare banner cu portretele celor decedați și mesajul: „63 de umbre vă vor urmări”.



Mulțimea s-a oprit în fața parlamentului și apoi a unui tribunal, scandând: „Justiție pentru Kocani”.

Oamenii purtau pancarte pe care se putea citi „Sistemul ucide” și „Câți copii mai trebuie să fie pierduți ca să vă treziți?”.

Cum s-a produs tragedia

Incendiul s-a declanșat în noaptea de 15 spre 16 martie, în timpul unui concert de hip-hop într-o discotecă din Kocani, și a făcut 63 de morți și aproape 200 de răniți, provocând șoc în Macedonia de Nord.

Focul a fost declanșat de focuri de artificii, într-o sală ticsită care nu răspundea normelor de securitate, lipsind extinctoarele și ieșirile de urgență.

„Cerem să se stabilească adevărul. Ancheta care a avut loc rămâne incompletă, cu multe întrebări rămase fără răspuns. Noi, familiile, am rămas cu sentimentul că ni se ascunde adevărul”, a declarat presei Natalija Gjorgjievska, soția unuia dintre cântăreții decedați ai formației DNK.

În numele familiilor, ea le-a cerut parlamentarilor să înființeze o comisie de anchetă specială cu privire la incendiu.

Unul din procesele legate de incendiu va începe miercuri în fața unui tribunal din Skopje.

Printre cei 34 de inculpați figurează un ministru în funcție, doi foști miniștri, proprietarul discotecii, inspectori în construcții, trei foști primari din Kocani.

Ei sunt acuzați că au „provocat atingeri grave securității publice”.

În legătură cu tragedia, zeci de polițiști și funcționari publici sunt suspectați într-o anchetă distinctă referitoare la corupție și crimă organizată.