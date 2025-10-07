VIDEO Șocul trăit de două jurnaliste când au coborât din mașina condusă de un șofer ucrainean

Două minute are povestea de viață pe care o ziaristă HotNews o împărtășește publicului.

Într-un mic oraș din vestul Poloniei am chemat un Uber care să ne ducă, seara târziu, la aeroport. Mergeam către Varșovia. A venit o mașină condusă de un bărbat ucrainean, care a tras în fața hotelului.

Șoferul ne-a deschis portbagajul din interior și ne-a mirat că, spre deosebire de alții, nu a coborât și el să ne ajute cu bagajele și l-am judecat puțin pentru ce ni s-a părut la acel moment o lipsă de politețe.

Am mers vreo jumătate de oră, schimbând din când în când cu șoferul tânăr și brunet câteva cuvinte care puteau trece de bariera lingvistică. Am ajuns la micul aeroport, iar șoferul a coborât de această dată ca să ne ajute cu bagajele. În acel moment, a urmat perplexitatea și, mărturisește una dintre ziariste, rușinea că au putut gândi astfel. Explicația aici:

