VIDEO Solistul Coldplay a cerut fanilor într-un concert la Londra să „trimită iubire” și familiei lui Charlie Kirk

Imagine de ansamblu cu o coroană de flori depusă de persoane îndoliate în fața Ambasadei SUA din Pretoria, pe 11 septembrie 2025, după uciderea activistului și influencerului american Charlie Kirk. Foto: Phill Magakoe / AFP / Profimedia

În timpul unui concert susţinut pe legendarul stadion Wembley din Londra, solistul trupei Coldplay a oferit un sprijin neaşteptat familiei influencerului conservator Charlie Kirk, împuşcat mortal în această săptămână, notează News.ro.

Înainte de a interpreta piesa Fix You, Chris Martin s-a oprit o clipă pe scenă, pentru a cere publicului să „trimită iubire oriunde doriţi să o trimiteţi în lume”. Apoi a adăugat: „Puteţi să o trimiteţi fratelui sau surorii voastre, familiilor celor care au trecut prin evenimente teribile, familiei lui Charlie Kirk”.

Solistul trupei Coldplay a făcut, de asemenea, un apel la „trimiterea de iubire” către „persoanele cu care nu sunteţi de acord”, „către persoanele paşnice din Orientul Mijlociu, Ucraina şi Rusia, Azerbaidjan, Sudan sau Somalia”.

Coldplay’s Chris Martin sends love to Charlie Kirk’s family and others in need, urging fans to share kindness wherever it’s needed.pic.twitter.com/l5RxjJO1zR — Community Notes & Violations (@CNviolations) September 13, 2025

Dar omagiul adus lui Charlie Kirk nu a fost pe placul tuturor fanilor trupei, care a vândut peste 100 de milioane de albume, aceştia făcând cunoscut acest lucru pe reţelele de socializare.

De la moartea acestei figuri a tineretului MAGA, opinia publică este divizată în privinţa omagiului care i se cuvine. Dreapta conservatoare îl ridică la rangul de martir, în timp ce o parte a stângii îndeamnă să nu se plângă un om cu idei radicale.