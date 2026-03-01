VIDEO Soprana română Irina Baianț, blocată în Doha în timpul atacurilor iraniene. „Pe cer se vedeau ca niște artificii, dar nu era sărbătoare”

Soprana Irina Baianț se numără printre românii care au surprinși de război într-o țară din Golf, ea aflându-se în aceste zile în Qatar. Vedeta a filmat din camera sa de hotel salva de rachete iraniene interceptate deasupra orașului Doha în cursul nopții trecute. Ea le transmite fanilor săi că așteaptă vești de la autorități și companiile aeriene, pentru a putea reveni acasă.

„Nu mi-am imaginat că voi scrie asta dintr-o cameră de hotel, într-o noapte în care cerul a sunat altfel decât l-am auzit vreodată. Sunt în Doha și m-a prins aici conflictul din zonă”, a scris soprana într-un mesaj pe Facebook.

„Sirene, explozii în depărtare, mesaje de alertă. Geamurile hotelului se zguduiau. Au fost în jur de o sută de rachete și drone interceptate, cu un punct maxim aproape de miezul nopții. Se vedeau pe cer ca niște artificii, dar nu era sărbătoare. Fiecare interceptare era o respirație în plus…după 4 ore de liniște, dimineața a sunat a coșmar din nou. Scutul antiaerian a funcționat, iar asta ne-a ținut în siguranță. Toate rachetele au fost interceptate”, a povestit Irina Baianț, care a postat totodată filmări cu salva de rachete lansate de Iran contra țărilor arabe din Golf aliate cu SUA.

„Toată lumea caută soluții”

„Autoritățile locale și echipa mea gestionează situația, iar eu sunt în legătură permanentă cu ei și sunt în siguranță. În acest moment, spațiul aerian este inchis, iar zborurile pot suferi modificări. Există incertitudini legate de întoarcere, însă va vom tine la curent cu toate modificările ce pot apărea. Momentan așteptăm vești de la companiile aeriene. Toată lumea caută soluții să ne aducă acasă”, precizează ea.

Soprana Irina Baianț are programat un spectacol în România chiar săptămâna viitoare, pe 8 martie, la Sala Palatului din București.

Ministerul de Externe a precizat, sâmbătă, că nu sunt români răniţi în regiune şi nici solicitări de repatriere din Iran. Potrivit MAE, misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din regiune sunt în contact cu aproximativ 1.000 de cetăţeni români.

Statele Unite și Israelul au lansat un atac coordonat asupra Iranului, sâmbătă dimineață, iar în scurt timp războiul s-a extins în regiune, Teheranul lansând atacuri de represalii asupra Israelului și asupra forțelor militare ale SUA aflate în baze din Orientul Mijlociu. De altfel, Iranul a lansat lovituri asupra tuturor ţărilor din regiunea Golfului Persic bogate în petrol și aliate Statelor Unite.