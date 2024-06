VIDEO Sora lui Barack Obama, victima gazelor lacrimogene la protestele din Kenya

Activista din Kenya Auma Obama, sora vitregă a fostului președinte american Barack Obama, este printre protestatarii afectați de gazele lacrimogene folosite de forțele de ordine împotriva manifestanților din fața Parlamentului de la Nairobi, transmite Reuters.

Poliția a deschis focul împotriva demonstranților care încercau să ia cu asalt sediul Legislativului kenyan, ceea ce s-a soldat cu cel puțin cinci morți, zeci de răniți și cu părți ale clădirii incendiate, în timp ce parlamentarii adoptau legea prin care erau majorate taxele.

Auma Obama era intervievată de un reporter CNN care a întrebat-o de ce se află la protest.

„Sunt aici pentru că… Uitați-vă la ce se întâmplă: tineri kenyeni manifestează pentru drepturile lor, cu steaguri. Nici măcar nu mai văd”, a spus Auma Obama, după care și-a acoperit ochii și a început să tușească din cauza gazelor lacrimogene.

.@LarryMadowo is live on scene as protests over a controversial financial bill escalate in the Kenyan capital of Nairobi.



He's been speaking to protesters on the ground, including Auma Obama – Barack Obama's sister: pic.twitter.com/12TOW2iR7e