VIDEO Taifunul Yagi a ucis nouă persoane în Vietnam. Patru victime într-o singură familie

Taifunul Yagi a lovit puternic Vietnamul, scufundând ambarcaţiuni şi provocând alunecări de teren şi alte distrugeri soldate, conform unui bilanţ publicat duminică, cu 9 morţi, transmite AFP, preluată de Agerpres.

O familie de patru persoane a fost ucisă de o alunecare de teren produsă în provincia montană Hoa Binh, în nordul Vietnamului, în noaptea de sâmbătă spre duminică, conform presei vietnameze. Alunecarea de teren s-a produs după mai multe ore de ploi puternice aduse de taifun. Un versant al unui deal s-a prăbuşit acoperind o gospodărie, conform VNExpress care citează autorităţile locale.

Proprietarul gospodăriei, în vârstă de 51 de ani, a reuşit să scape însă soţia sa, fiica şi cei doi nepoţi au fost îngropaţi de alunecarea de teren iar trupurile lor au fost găsite la puţin timp după aceea.

Yagi a lovit nordul Vietnamului sâmbătă, cu vânturi ce au atins 149 km/h. Patru persoane au murit sâmbătă după ce acoperişurile locuinţelor au fost luate de vânt, conform autorităţilor pentru situaţii de urgenţă.

🇻🇳#Vietnam #China #typhoonYagi Tifón Yagi vientos sostenidos de más de 200km/h impactando en Vietnam: Super Typhoon Yagi is making landfall in Quang Ninh and Hai Phong. Some damages already occurred. Houses were uproofed while glass and iron sheets flew like papers. Some cars… pic.twitter.com/SCZp8T7VPT