VIDEO Taifunul Yagi a devastat insula chineză Hainan și a ajuns în Vietnam. Vântul a avut viteze de 234 km/h

Taifunul Yagi, cea mai puternică furtună din Asia în acest an, a atins coastele Vietnamului de nord, după ce a devastat insula chineză Hainan, unde a ucis două persoane și a provocat rănirea altor zeci, informează Reuters.

Yagi s-a format la est de Filipine la începutul săptămânii, provocând moartea a cel puțin 16 persoane în arhipelag. Sâmbătă la prânz a ajuns în districtele insulare ale Vietnamului de nord, cu viteze ale vântului de până la 160 km/h, mai mici decât cea atinsă în Hainan în ziua precedentă, de 234 km/h.

Orașul de pe coastă Haiphong, un centru industrial cu 2.000.000 de locuitori în care se află fabrici ale multinaționalelor și ale producătorului local de automobile VinFast, este printre cel mai afectat, autoritățile anunțând că părți ale orașului au rămas fără energie electrică.

Vântul a spart geamurile clădirilor și a rupt crengi ale copacilor. Străzile orașului sunt pustii, locuitorii respectând apelul autorităților de a rămâne la casele lor.

În ziua precedentă, în insula Hainan (10.000.000 locuitori), furtuna a culcat arborii la pământ, a inundat drumurile și a lăsat 800.000 de gospodării fără curent.

More video from Vietnam. Typhoon Yagi ripped off the glass panelling of this building in Ha Long – Quang Ninh.



