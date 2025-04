VIDEO Tensiuni diplomatice după un protest pe podium, la campionatele de scrimă. Ce au făcut spadasinii elveţieni în timpul intonării imnului Israelului

Un podium sportiv a provocat un incident diplomatic la Tallinn, în Estonia. Elveţienii, medaliaţi cu argint la proba de spadă pe echipe din cadrul Campionatelor europene de scrimă U23, au provocat agitaţie după momentul înmânării medaliilor. Invitaţi să se întoarcă spre steagurile naţionale pentru a asculta imnul cvartetului israelian – câştigător al probei – spadasinii elveţieni au ales să nu se mişte, rămânând în profil, în timp ce israelienii şi italienii (locul 3) au respectat protocolul.

Gestul celor patru, menit să protesteze împotriva operaţiunilor militare desfăşurate de armata israeliană în Gaza, a luat prin surprindere publicul, mai ales că în timpul finalei (pierdută cu 45-29) nu au fost făcute gesturi ostile, potrivit federaţiei elveţiene de scrimă. Scrimerii chiar s-au salutat după meci, relatează News.ro.

„Swiss Fencing nu înţelege de ce echipa sa a folosit ceremonia de înmânare a premiilor pentru o demonstraţie politică. Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că sportivii noştri au felicitat câştigătorii israelieni după finală”, a reacţionat organizaţia într-un comunicat de presă, înainte de a anunţa că va decide asupra „măsurilor care vor fi luate” atunci când echipa se va întoarce acasă.

The is appalling. The Swiss fencing team refused to turn toward the Israeli flag after the Israeli team won gold at the European Championship. pic.twitter.com/j9QIiecJ8n