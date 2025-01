VIDEO „Totul va fi dezvăluit”. Trump a semnat decretul prin care ordonă desecretizarea dosarelor celor trei asasinate care au zguduit America

Președintele american Donald Trump a ordonat joi declasificarea dosarelor guvernului american privind asasinarea președintelui John F. Kennedy în 1963, a fratelui acestuia, Robert F. Kennedy, în 1968, precum și a liderului luptei pentru drepturile civile ale persoanelor de culoare, Martin Luther King Jr, în același an, informează AFP.

„Totul va fi dezvăluit”, a declarat președintele SUA în fața reporterilor, în timp ce semna decretul în Biroul Oval al Casei Albe, potrivit Agerpres.

