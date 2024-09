VIDEO Întâlnirea Trump – Zelenski. Candidatul republican promite să „rezolve” războiul

Donald Trump, candidatul republican la președinția americană, a declarat vineri că va colabora atât cu Ucraina, cât și cu Rusia pentru a pune capăt războiului lor, în timp ce a stat alături de liderul ucrainean Volodimir Zelenski înainte de întâlnirea lor de la New York, relatează Reuters.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri că a avut o întâlnire „foarte productivă” la New York cu candidatul republican la președinția SUA Donald Trump, ambii fiind de acord că războiul de 2 ani și jumătate trebuie oprit, relatează Reuters.

„Am avut o întâlnire foarte productivă cu DonaldTrump. I-am prezentat Planul nostru de Victorie și am analizat în detaliu situația din Ucraina și consecințele războiului pentru poporul nostru. Au fost discutate multe detalii”, a scris Zelenskii în engleză pe platforma de socializare. X.

„Împărtășim opinia comună că războiul din Ucraina trebuie oprit. Putin nu poate câștiga. Ucrainenii trebuie să prevaleze”.

Donald Trump a promis vineri să „rezolve” războiul din Ucraina după întâlnirea sa foarte delicată cu președintele Volodimir Zelenski, relatează AFP.

„Acest război nu ar fi trebuit să se întâmple niciodată, dar îl vom rezolva”, a asigurat candidatul republican la New York.

Donald Trump și Volodimir Zelensky au început vineri o întâlnire foarte delicată la New York, având în vedere criticile repetate ale candidatului republican la adresa ajutorului masiv american acordat Ucrainei.

Președintele ucrainean a sosit dimineață la una dintre proprietățile miliardarului din New York, Trump Tower.

President Trump is currently meeting with President Zelensky at Trump Tower.



President Trump is a strong leader who will end the war between Ukraine and Russia. pic.twitter.com/5YQSNFaTx4