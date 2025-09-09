VIDEO Turbulențe majore în Nepal: Premierul și-a dat demisia, principalul aeroport al țării a fost închis. Armata face apel la calm după ce clădirea parlamentului a fost luată cu asalt de protestatari

Prim-ministrul Nepalului, K.P. Sharma Oli, și-a dat demisia marți, în timp ce manifestanții anticorupție au sfidat o interdicție de circulație pe termen nelimitat și s-au ciocnit cu poliția, la o zi după ce 19 persoane au murit în proteste violente declanșate de o interdicție asupra rețelelor sociale, transmite agenția Reuters.

Guvernul lui Oli a ridicat interdicția după ce protestele s-au intensificat luni, poliția trăgând cu gaze lacrimogene și gloanțe de cauciuc asupra manifestanților care încercau să ia cu asalt parlamentul. Nouăsprezece persoane au fost ucise și peste 100 rănite în violențe.

Dar protestele au continuat marți, ceea ce l-a forțat pe Oli să renunțe la funcție și a aruncat Nepalul într-o nouă incertitudine politică.

Protestors storm #Nepal parliament in Kathmandu as ministers flee in helicopters. pic.twitter.com/3QhgEDScui — Ahmer Khan (@ahmermkhan) September 9, 2025

Deși s-a confruntat cu instabilitate politică și incertitudine economică de la protestele ce au dus la abolirea monarhiei în 2008, tulburările de acum sunt cele mai grave din ultimele decenii în această țară săracă de la poalele Munților Himalaya.

Problemele economice au făcut numeroși nepalezi să își caute de muncă în afara țării, numărul lor ajungând la aproximativ 3,5 milioane, potrivit datelor programului de cercetare asupra migrației MIDEQ. Muncitorii din Nepal reprezintă cel mai mare procent al muncitorilor străini din România, numărul lor ajungând anul acesta la 18.722 de persoane, potrivit datelor publicate în luna iulie de Inspectoratul General de Imigrări (IGI) de la București.

Nepalul rămâne fără guvern

„Având în vedere situația nefavorabilă din țară, îmi dau demisia începând de astăzi pentru a facilita rezolvarea problemei și pentru a contribui la soluționarea ei pe cale politică, în conformitate cu constituția”, a scris Oli în scrisoarea sa de demisie adresată președintelui Ramchandra Paudel.

Un consilier al lui Paudel a declarat pentru Reuters că demisia a fost acceptată, iar președintele a început „procesul și discuțiile pentru un nou lider”.

Armata nepaleză a lansat un apel pe rețeaua de socializare „X”, cerând oamenilor să „dea dovadă de reținere”, întrucât demisia lui Oli a fost acceptată.

HAPPENING NOW: Gen Z protests in Nepal. They’re not attending nonsensical Rhema Fest concerts sponsored by NIS. They’re taking the bull by the horns.



Kenyans your time is coming. Get ready. Stop following religious degenerates like the organizers of Rhema Fest. Those stupid… pic.twitter.com/2mmXx3BnyM — Francis Gaitho (@FGaitho237) September 8, 2025

Oli, în vârstă de 73 de ani, a depus jurământul pentru al patrulea său mandat în iulie anul trecut. El a fost al 14-lea prim-ministru al țării de după 2008. Doi dintre colegii săi de cabinet au demisionat luni seara, spunând că nu mai doresc să continue din motive morale.

Furie împotriva politicienilor din Nepal

Mai devreme în cursul zilei de marți Oli convocase o întâlnire a tuturor partidelor politice, afirmând că violența nu este în interesul națiunii și că „trebuie să recurgem la dialog pașnic pentru a găsi soluții la orice problemă”.

Oli mai spusese că este întristat de incidentele violente cauzate de „infiltrarea din diferite centre egoiste”. El nu a răspuns direct plângerilor protestatarilor legate de corupție.

Dar furia față de guvern nu dădea semne de diminuare, protestatarii adunându-se în fața parlamentului și în alte locuri din capitala Kathmandu, sfidând interdicția de circulație pe termen nelimitat impusă de autorități.

Protestatarii au incendiat anvelope pe unele drumuri, au aruncat cu pietre în polițiștii echipați cu scuturi și i-au urmărit prin străduțe înguste, în timp ce alții priveau și filmau confruntările pe telefoanele mobile, coloane groase de fum negru ridicându-se spre cer.

Martorii au mai spus că protestatarii incendiau casele unor politicieni din Kathmandu, iar presa locală a relatat că unii miniștri au fost scoși în siguranță cu elicoptere militare. Reuters nu a putut verifica imediat aceste informații, însă mai multe înregistrări video în acest sens au fost distribuite pe rețelele de socializare.

VIRAL VIDEO: Ex-Nepal PM KP Sharma Oli’s attempted escape in a helicopter caught on camera! Amid protests, airport closure, and spiraling chaos, the visuals fuel shock and anger across Nepal. A country on the edge—political drama now playing out in real time. Developing story.… pic.twitter.com/SyrB8L3UGz — Mojo Story (@themojostory) September 9, 2025

Principalul aeroport al țării a fost închis

Autoritatea Aviației Civile din Nepal a anunțat marți că Aeroportul Internațional din Kathmandu, principala poartă de intrare în țară pentru călătorii străini, a fost închis cu efect imediat, deoarece fumul provenit de la focurile aprinse de protestatari în apropiere putea pune în pericol siguranța aeronavelor.

„Încă stăm aici pentru viitorul nostru… Vrem ca această țară să fie lipsită de corupție, astfel încât toată lumea să poată avea acces facil la educație, spitale, servicii medicale… și la un viitor luminos”, a declarat protestatarul Robin Sreshtha pentru Reuters TV.

Organizatorii protestelor, care s-au extins și în alte orașe din țara himalayană, le-au numit „manifestațiile Generației Z”, alimentate de frustrarea tinerilor față de lipsa de acțiune a guvernului pentru combaterea corupției și crearea de oportunități economice.

„Protestul a fost îndreptat, în primul rând, împotriva corupției generalizate din guvern”, a spus un protestatar într-un e-mail către Reuters, semnându-se drept „Un cetățean nepalez preocupat”.

Tinerii nepalezi publicaseră mesaje pe rețelele sociale despre „viața luxoasă a familiilor și copiilor politicienilor și funcționarilor corupți”, iar guvernul a răspuns prin restricționarea platformelor de socializare, se mai arăta în e-mail.

Comunitatea internațională privește cu îngrijorare situația din Nepal

Vecina India, unde trăiesc sute de mii de muncitori migranți nepalezi, a declarat că speră ca toate părțile implicate să dea dovadă de reținere și să rezolve problemele prin dialog.

Un comunicat comun al ambasadelor Australiei, Finlandei, Franței, Japoniei, Coreei de Sud, Marii Britanii, Norvegiei, Germaniei și Statelor Unite a îndemnat toate părțile să manifeste maximă reținere, să evite escaladarea și să asigure protecția drepturilor fundamentale.

Săptămâna trecută, guvernul lui Oli a impus o interdicție asupra rețelelor sociale, blocând accesul la mai multe platforme online după ce a susținut că acestea nu s-au înregistrat oficial la guvern.

Criticii au spus că a fost o încercare de a strangula libertatea de exprimare – acuzație negată de guvern, care a invocat folosirea abuzivă a rețelelor sociale pentru răspândirea dezinformării și comiterea de fraude, printre alte acuzații.