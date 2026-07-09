VIDEO Ultimul interviu al lui Bonnie Tyler. „Spun adesea: La anul o să o iau mai ușor”. Cu cine și-a dorit cu disperare să lucreze

Legendara actriță galeză Bonnie Tyler și-a făcut ultima apariție la televiziune în emisiunea „Lorraine”, difuzată de ITV în luna februarie a acestui an, ea povestind că nu are nicio intenție să renunțe la muzică sau turnee, relatează Wales Online.

În timpul interviului, ultimul înainte să se stingă din viață miercuri seara la vârsta de 75 de ani, artista a vorbit cu prezentatoarea Lorraine Kelly despre viitorul său turneu.

„Ceea ce îmi place la tine este că lansezi și muzică nouă, iar aceasta își va găsi locul în concerte, dar cânți întotdeauna, întotdeauna și marile hituri pe care toată lumea vrea să le audă”, a spus Lorraine.

Bonnie a răspuns: „Da, și îmi place să le cânt. Oamenii mă întreabă: «Nu te plictisești niciodată?» Nu!”.

Ea a continuat: „Spun adesea: «La anul o să o iau mai ușor», dar, știi, continui să am ocazia să susțin spectacole în locuri minunate și iubesc ceea ce fac. Trupa este extraordinară și ne face plăcere să fim împreună în turnee, ne distrăm de minune. Și pe scenă ne simțim foarte bine… Am avut un parcurs extraordinar”.

Bonnie Tyler a spus din nou povestea celui mai mare hit al ei

Reflectând la cel mai mare succes al său, „Total Eclipse of the Heart”, Bonnie a povestit: „Ei bine, prima dată când am auzit-o, am simțit fiori pe șira spinării. Nu-mi venea să cred că [Jim Steinman] îmi oferea mie această piesă ca s-o cânt. Fusese întotdeauna visul meu”.

„Îmi doream cu disperare să lucrez cu el. La vremea aceea, casa mea de discuri mi-a spus: «Oh, Bonnie, n-o să accepte niciodată», iar eu am răspuns: «Măcar atât puteți face: să-l întrebați. M-ați întrebat cu cine vreau să lucrez, iar eu v-am spus». Iar ei mi-au zis: «Să nu-ți faci prea multe speranțe». Până la urmă, însă, a acceptat, iar împreună am realizat două albume”.

Piesa a devenit al cincilea cel mai bine vândut single din Marea Britanie în 1983 și i-a consolidat lui Bonnie Tyler locul în istoria muzicii rock.

Interviul mai amplu poate fi urmărit mai jos:

Bonnie Tyler a murit la mai puțin de o lună după ce a ieșit din coma indusă medical

Legendara Bonnie Tyler a murit la vârsta de 75 de ani după ce a fost spitalizată și operată de urgență în luna mai. Echipa ei anunțase la mijlocul lunii trecute că a ieșit din coma indusă medical, dar că starea sa rămâne în continuare gravă.

Artista în vârstă de 75 de ani era în continuare sub atenția medicilor, întrucât procesul de recuperare este „foarte lent”, potrivit anunțului de pe site-ul său oficial.

Echipa ei a transmis atunci că toate concertele programate până la finalul lunii august sunt „oficial anulate sau amânate”. Deși producătorii săi spuneau că speră că aceasta va putea concerta la spectacolele din toamnă și iarnă, ei recunoșteau că nu au „prea multe speranțe” în acest sens.

Decesul ei a fost anunțat de familie joi.

Ea urma să susțină un concert și la București anul acesta.