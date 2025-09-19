VIDEO Un atac ucrainean cu drone a lovit uriașul radiotelescop RT-70, folosit în trecut pentru a transmite mesaje către civilizații extraterestre

Forțele de apărare ucrainene au distrus un radiotelescop uriaș din Crimeea, un puternic emițător planetar folosit cândva pentru sprijinirea misiunilor în spațiul îndepărtat și pentru a transmite mesaje civilizațiilor extraterestre, relatează Gizmodo.

Ucraina a distrus Yevpatoria RT-70 într-un atac cu drone pentru a împiedica Rusia să îl utilizeze în scopuri de comunicații militare, potrivit Space.com.

Forțele de apărare ruse ar fi efectuat recent modernizări ale radiotelescopului pentru a sprijini atacurile asupra teritoriului ucrainean, însă antena parabolică de 70 de metri a fost construită de Uniunea Sovietică pentru a studia planetele Venus și Marte și pentru a comunica cu sondele spațiale aflate în spațiul îndepărtat.

Forțele armate ucrainene au publicat la sfârșitul lunii august o înregistrare video cu momentul atacului, însă aceasta a atras abia acum atenția site-urilor specializate în tehnologie, care amintesc de istoria fascinantă a radiotelescopului.

Potrivit site-ului Defense Express, drona a vizat receptorul radio de 200 de kilowați, aflat în centrul radiotelescopului. Receptorul personalizat, realizat în 2011 la Moscova în timpul ultimei modernizări majore a radiotelescopului, va fi greu de înlocuit, ceea ce înseamnă că Rusia nu va putea probabil să repună în funcțiune antena prea curând, potrivit sursei citate.

Radiotelescopul a fost construit în timpul cursei spațiale dintre SUA și URSS

RT-70 a fost unul dintre cele mai mari radiotelescoape din lume. Construit în anii 1970, acesta era capabil să transmită și să recepționeze semnale pentru experimente spațiale, inclusiv pentru cele realizate de faimosul program SETI (Search for Extraterrestrial Evidence).

Telescopul a fost folosit pentru a trimite mai multe mesaje cu speranța că ele vor fi receptate de civilizații extraterestre. Între 1999 și 2003, RT-70 a fost utilizat pentru a transmite două seturi de mesaje interstelare către stele apropiate, în cadrul experimentului Cosmic Call.

În 2001, un grup de adolescenți ruși a folosit telescopul pentru a trimite semnalul „Teen Age Message”, o serie de transmisii radio interstelare direcționate către șase stele similare Soarelui. În 2008, RT-70 a fost folosit pentru a transmite un mesaj de mare putere către Gliese 581c, o exoplanetă de tip super-pământ – mai mare decât Pământul, dar mai mică decât giganții gazoși precum Jupiter și Saturn.

Mesajul, intitulat sugestiv „A Message from Earth” („Un mesaj de pe Pământ”), conținea 501 imagini, texte și cântece alese de public în urma unei competiții.

Radiotelescopul Yevpatoria RT-70, fotografiat pe timp de zi, FOTO: Shutterstock

Pe lângă încercările de a contacta inteligențe extraterestre, RT-70 a fost folosit și pentru a sprijini mai multe misiuni spațiale din era sovietică, precum Venera, Vega și Phobos, destinate explorării planetelor Venus și Marte.

Fostul șef al Roscosmos Dmitri Rogozin a amintit în mod faimos de misiunile Venera în 2020, când a declarat că Venus este o „planetă sovietică”.

Rusia a anunțat însă luna trecută că amână până în 2036 noua misiune pe care a planificat-o pentru a explora Venus, tentativa Moscovei de a se relansa în cursa spațială suferind un regres major în august 2023. Sonda automată Luna-25 s-a prăbușit atunci pe suprafața satelitului Pământului după ce motorul acesteia nu s-a oprit la timp pentru o aterizare reușită

RT-70 se afla sub control rusesc din 2014

În ceea ce privește radiotelescopul Yevpatoria RT-70, acesta fost utilizat ca parte a misiunilor Mars Express și Rosetta ale Agenției Spațiale Europene.

Radiotelescopul se afla sub control rusesc din 2014, când trupele rusești au intrat în Crimeea și Moscova a anexat ilegal peninsula. Potrivit Space.com, Rusia ar fi folosit telescopul pentru a îmbunătăți precizia sistemului său de navigație prin satelit GLONASS, asemănător cu GPS-ul american.

Invazia pe scară largă a Ucrainei, declanșată de președintele Vladimir Putin în februarie 2022, a provocat pierderi majore pentru facilitățile de cercetare ucrainene, potrivit unui raport publicat recent în revista Nature Astronomy.

Un raport separat al UNESCO din 2024 a estimat că sunt necesare 1,26 miliarde de dolari pentru a restaura doar infrastructura publică de cercetare din Ucraina.