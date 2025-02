VIDEO Un bărbat comanda la McDonald’s când avionul medical s-a prăbușit în spatele lui, în Philadelphia

Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit vineri seară în partea de nord-est a orașului Philadelphia, împrăștiind echipamente medicale și rezervoare de oxigen într-o parcare de la McDonald’s, au declarat autoritățile americane, citate de The Mirror.

Aeronava prăbușită este un un avion de evacuare medicală care avea la bord un copil și alte cinci persoane, a declarat compania de ambulanță aeriană care îl opera, adăugând că nu a confirmat niciun supraviețuitor, potrivit Reuters.

Guvernul mexican a declarat că toate persoanele aflate în avion erau cetățeni mexicani, a relatat CNN.

Copilul era o fată care se îndrepta spre casă, cu destinația finală Tijuana, a declarat pentru CNN Shai Gold, care lucrează la strategia corporativă a Jet Rescue Air Ambulance.

Avionul medical s-a prăbușit în apropiere de un McDonald’s iar echipamentele medicale au ajuns până în parcarea restaurantului.

„Sunt bucăți peste tot”, a remarcat un comandant de poliție în timp ce ofițerii lucrau pentru a îndepărta resturile de pe străzi.

Acestea, inclusiv un rezervor de oxigen medical, au fost descoperite la cel puțin 400 de metri de locul unde s-a prăbușit avionul.

Un șofer aflat într-un drive-thru McDonald’s a filmat momentul după ce aeronava a căzut la sol.

This guy was in a drive-thru trying to order food when the plane crashed behind him in Philadelphia pic.twitter.com/FEOIvH6HbR