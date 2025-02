Un avion medical cu șase persoane la bord s-a prăbuşit lângă un mall din Philadelphia. Mai multe case au luat foc

Un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit vineri seara peste mai multe case din nord-estul oraşului Philadelphia, aflate în apropierea unui mall, relatează BBC.

Aeronava prăbușită este un un avion de evacuare medicală care avea la bord un copil și alte cinci persoane, a declarat compania de ambulanță aeriană care îl opera, adăugând că nu a confirmat niciun supraviețuitor, potrivit Reuters.

Jet Rescue Air Ambulance, cu sediul în Mexic și licențiată să opereze în SUA, a declarat că avionul său s-a prăbușit cu patru membri ai echipajului, un pacient pediatric și mama pacientului la bord.

„În acest moment nu putem confirma niciun supraviețuitor”, a declarat compania într-o declarație.

Guvernul mexican a declarat că toate persoanele aflate în avion erau cetățeni mexicani, a relatat CNN.

Copilul era o fată care se îndrepta spre casă, cu destinația finală Tijuana, a declarat pentru CNN Shai Gold, care lucrează la strategia corporativă a Jet Rescue Air Ambulance.

Accidentul a avut loc la câteva străzi de Roosevelt Mall, un centru comercial cu trei etaje situat într-o zonă dens populată a oraşului din Pennsylvania, scrie News.ro. Zona în care s-a produs accidentul este plină de locuinţe şi magazine.

O înregistrare video a evenimentului arată că avionul se prăbuşeşte rapid şi o minge de foc uriaşă se ridică pe cer.

A plane has crashed in Philadelphia today with at least six confirmed dead.



pic.twitter.com/a1h0EMpRFR