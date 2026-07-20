VIDEO Un nou tunel a fost străpuns pe Autostrada Sibiu – Pitești, pe Valea Oltului. În ce stadiu sunt lucrările

Pe autostrada A1 Sibiu-Pitești, pe sectorul montan de pe Valea Oltului, constructorii tocmai au străpuns al doilea tunel la care se lucrează. În total, pe cei circa 31 de km de pe Secțiunea 2 din Sibiu – Pitești sunt proiectate nu mai puțin de 7 tuneluri, iar în prezent se lucrează la trei dintre ele. Tronsonul are termen de finalizare anul 2028.

„A fost străpunsă astăzi și prima galerie a tunelului Boița 1! Tunelul Boița 1 este format din două galerii, în lungime de 264 m și 247 m, iar astăzi constructorii turci (Mapa-Cengiz) au finalizat străpungerea de pe sensul de mers Sibiu – Pitești”, a anunțat luni directorul Companiei de Drumuir (CNAIR), Cristian Pistol

Pe cealaltă galerie a tunelului, pe sensul de mers Pitești – Sibiu, mai sunt de excavat 152 m.

„Stadiul fizic al lucrărilor la acest tunel a ajuns la aproximativ 30%”, mai spune șeful de la drumuri.

Șapte tuneluri de autostradă pe Valea Oltului

Pe A1 Sibiu – Pitești sunt prevăzute 9 tuneluri, din care 7 (în lungime totală de aproximativ 5 km) sunt pe Secțiunea 2, în zona defileului de pe Valea Oltului, prin versanții de pe o parte și de alta a râului.

Secțiunea 2 a autostrăzii Sibiu-Pitești are o lungime de 31,33 km, iar pe traseul ei vor fi construite 7 tuneluri:

Tunel Boița 1 (2 căi: 247m/264m)

Tunel Boița 2 (2 căi: 303m/444m)

Tunel Lazaret Nord (2 căi: 1007m/1019m)

Tunel Lazaret Sud (2 căi: 302m/317m)

Tunel Câineni (2 căi: 1513m/1536m)

Tunel Robești (2 căi: 900m)

Tunel Balota (2 căi: 517m/523m)

Stadiul lucrărilor la cele trei tuneluri începute pe Valea Oltului

La tunelul Boița 1 constructorii au realizat străpungerea la sensul de mers Sibiu – Pitești și continuă lucrările la a doua galerie.

În șantier se lucrează simultan și la la alte două tuneluri.

La tunelul Balota stadiul fizic este de 4%, iar constructorii execută căptușelile exterioare în zona portalului de ieșire.

La tunelul Robești, ambele galerii au fost străpunse, iar stadiul fizic este de aproximativ 36%. La ora actuală se derulează lucrări de armare, cofrare și betonare a fundației banchetei, în zona portalului de intrare.

Pe întreg șantierul secțiunii 2 (Boița – Cornetu) sunt mobilizați 630 de muncitori și 150 de utilaje, iar stadiul fizic general este de aproximativ 13%.

Directorul de la Compania de Drumuri recunoaște că în lipsa Acordului Revizuit de Mediu și, implicit, a Autorizațiilor de Construire pe întreg șantierul, „constructorii pot derula însă doar aproximativ 45% din totalul lucrărilor prevăzute în contract”.

Din această cauză, activitățile sunt concentrate la tunelurile, viaductele, terasamentele și lucrările de consolidare de pe sectoarele pentru care a fost emisă Autorizație de Construire.

Alte tuneluri de autostradă pe celelalte secțiuni din A1 Sibiu – Pitești

Dincolo de cele 7 tuneluri de pe Secțiunea 2, pe Autostrada A1 Sibiu – Pitești mai sunt proiectate încă două tuneluri montane.

Mai departe, pe secțiunea 3 (37,4km) va mai fi forat prin TBM cel mai lung tunel al autostrăzii: Tunelul Poiana, cu o lungime de circa 1,78km.

Pe Secțiunea 4, de aproape 9 km, dintre Tigveni și Curtea de Argeș, lucrările la următorul tunel, de circa 1,35km pe sub dealul Momaia, vor fi gata în această vară.

A1 Sibiu – Pitești, Secțiunea 2 – Boița – Cornetu

Lungime : 31,33 km

: 31,33 km Constructor : MAPA INSAAT VE TICARET A.S. – CENGIZ INSAAT SANAYI VE TICARET A.S.

: MAPA INSAAT VE TICARET A.S. – CENGIZ INSAAT SANAYI VE TICARET A.S. Valoare : 860 milioane euro

: 860 milioane euro Contractat : februarie 2022

: februarie 2022 Termen : 18 luni proiectare + 50 luni execuție (T4 2028)

: 18 luni proiectare + 50 luni execuție (T4 2028) Stadiu: lucrări demarate parțial și la tunelurile Boița, Balota și Robești și în alte câteva puncte pe parcurs (circa 13% – iulie 2026)

Stadiul lucrărilor pe fiecare secțiune a autostrăzii A1 Sibiu – Pitești

Autostrada Sibiu – Piteşti ar urma să aibă o lungime de peste 122 de kilometri, împărțită în 5 secțiuni, și va lega Centrul şi Vestul României de reţeaua europeană de autostrăzi, fiind o parte importantă a Coridorului 4 Paneuropean.