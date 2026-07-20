VIDEO Un nou tunel a fost străpuns pe Autostrada Sibiu – Pitești, pe Valea Oltului. În ce stadiu sunt lucrările
Pe autostrada A1 Sibiu-Pitești, pe sectorul montan de pe Valea Oltului, constructorii tocmai au străpuns al doilea tunel la care se lucrează. În total, pe cei circa 31 de km de pe Secțiunea 2 din Sibiu – Pitești sunt proiectate nu mai puțin de 7 tuneluri, iar în prezent se lucrează la trei dintre ele. Tronsonul are termen de finalizare anul 2028.
„A fost străpunsă astăzi și prima galerie a tunelului Boița 1! Tunelul Boița 1 este format din două galerii, în lungime de 264 m și 247 m, iar astăzi constructorii turci (Mapa-Cengiz) au finalizat străpungerea de pe sensul de mers Sibiu – Pitești”, a anunțat luni directorul Companiei de Drumuir (CNAIR), Cristian Pistol
Pe cealaltă galerie a tunelului, pe sensul de mers Pitești – Sibiu, mai sunt de excavat 152 m.
„Stadiul fizic al lucrărilor la acest tunel a ajuns la aproximativ 30%”, mai spune șeful de la drumuri.
Șapte tuneluri de autostradă pe Valea Oltului
Pe A1 Sibiu – Pitești sunt prevăzute 9 tuneluri, din care 7 (în lungime totală de aproximativ 5 km) sunt pe Secțiunea 2, în zona defileului de pe Valea Oltului, prin versanții de pe o parte și de alta a râului.
Secțiunea 2 a autostrăzii Sibiu-Pitești are o lungime de 31,33 km, iar pe traseul ei vor fi construite 7 tuneluri:
- Tunel Boița 1 (2 căi: 247m/264m)
- Tunel Boița 2 (2 căi: 303m/444m)
- Tunel Lazaret Nord (2 căi: 1007m/1019m)
- Tunel Lazaret Sud (2 căi: 302m/317m)
- Tunel Câineni (2 căi: 1513m/1536m)
- Tunel Robești (2 căi: 900m)
- Tunel Balota (2 căi: 517m/523m)
Stadiul lucrărilor la cele trei tuneluri începute pe Valea Oltului
La tunelul Boița 1 constructorii au realizat străpungerea la sensul de mers Sibiu – Pitești și continuă lucrările la a doua galerie.
În șantier se lucrează simultan și la la alte două tuneluri.
La tunelul Balota stadiul fizic este de 4%, iar constructorii execută căptușelile exterioare în zona portalului de ieșire.
La tunelul Robești, ambele galerii au fost străpunse, iar stadiul fizic este de aproximativ 36%. La ora actuală se derulează lucrări de armare, cofrare și betonare a fundației banchetei, în zona portalului de intrare.
Pe întreg șantierul secțiunii 2 (Boița – Cornetu) sunt mobilizați 630 de muncitori și 150 de utilaje, iar stadiul fizic general este de aproximativ 13%.
Directorul de la Compania de Drumuri recunoaște că în lipsa Acordului Revizuit de Mediu și, implicit, a Autorizațiilor de Construire pe întreg șantierul, „constructorii pot derula însă doar aproximativ 45% din totalul lucrărilor prevăzute în contract”.
Din această cauză, activitățile sunt concentrate la tunelurile, viaductele, terasamentele și lucrările de consolidare de pe sectoarele pentru care a fost emisă Autorizație de Construire.
Alte tuneluri de autostradă pe celelalte secțiuni din A1 Sibiu – Pitești
Dincolo de cele 7 tuneluri de pe Secțiunea 2, pe Autostrada A1 Sibiu – Pitești mai sunt proiectate încă două tuneluri montane.
Mai departe, pe secțiunea 3 (37,4km) va mai fi forat prin TBM cel mai lung tunel al autostrăzii: Tunelul Poiana, cu o lungime de circa 1,78km.
Pe Secțiunea 4, de aproape 9 km, dintre Tigveni și Curtea de Argeș, lucrările la următorul tunel, de circa 1,35km pe sub dealul Momaia, vor fi gata în această vară.
A1 Sibiu – Pitești, Secțiunea 2 – Boița – Cornetu
- Lungime: 31,33 km
- Constructor: MAPA INSAAT VE TICARET A.S. – CENGIZ INSAAT SANAYI VE TICARET A.S.
- Valoare: 860 milioane euro
- Contractat: februarie 2022
- Termen: 18 luni proiectare + 50 luni execuție (T4 2028)
- Stadiu: lucrări demarate parțial și la tunelurile Boița, Balota și Robești și în alte câteva puncte pe parcurs (circa 13% – iulie 2026)
Stadiul lucrărilor pe fiecare secțiune a autostrăzii A1 Sibiu – Pitești
Autostrada Sibiu – Piteşti ar urma să aibă o lungime de peste 122 de kilometri, împărțită în 5 secțiuni, și va lega Centrul şi Vestul României de reţeaua europeană de autostrăzi, fiind o parte importantă a Coridorului 4 Paneuropean.
- Pe A1 Sibiu – Pitești s-a deschis traficul în decembrie 2022 pe Secțiunea 1 (13,17km) de la Sibiu la Boița – constructor Porr).
- Pe Secțiunea 2 Cornetu – Boița (31,3 km), cea mai dificilă porțiune care trece prin Valea Oltului și presupune realizarea a șapte tuneluri, CNAIR a semnat în februarie 2022 un contract de 860 de milioane de euro cu o asociere din Turcia. În primăvara 2025 au demarat primele lucrări montane de pe traseu. Pe 8 octombrie 2025 au demarat lucrările la primul tunel, cel de la Robești (străpuns în mai 2026), iar în aprilie 2026 au început forajele la primul tunel de la Boița, urmate la scurt timp de lucrări la tunelul Balota.
- Pe Secțiunea 3 Tigveni – Cornetu (37,4 km), o asociere de constructori din Italia și România au semnat în august 2022 contractul pentru cea mai scumpă licitație de autostradă lansată vreodată în România. Pe acest tronson constructorul s-a aflat în perioada de proiectare și a lucrărilor premergătoare demarării de șantier. Lucrările au demarat la începutul anului 2025, iar pentru tunelul Poiana, cel mai lung de pe întreaga autostradă, italienii pregătesc un utilaj TBM pentru foraj, operațiune ce ar trebui să înceapă în luna septembrie.
- Pe Secțiunea 4 Curtea de Argeș – Tigveni austriecii de la PORR au început în toamna lui 2023 și în prezent au forat complet cele două galerii ale tunelului Momaia. Finalizarea tronsonului este programată pentru anul 2026, cu șanse bune de terminare în luna august.
- În decembrie 2024, s-a deschis circulația pe Secțiunea 5 Pitești – Curtea de Argeș pe circa 15 km de la Bascov (Pitești) la nodul rutier Merișani. Constructorul WeBuild (fost Astaldi) a continuat apoi să lucreze la restul secțiunii și a deschis traficul pe restul de circa 15 km până la Curtea de Argeș în luna iunie 2025.