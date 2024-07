VIDEO Una dintre cele mai spectaculoase lovituri din 2024 în tenisul masculin, reușită de locul 192 ATP

Ocupant al locului 192 mondial, Quentin Halys a reușit vineri, într-un meci din sferturile turneului de la Gstaad, o lovitură fantastică, una dintre cele mai spectaculoase din tot sezonul în curs.

În primul set al partidei cu Gustavo Haide (locul 178 mondial), la scorul de 3-1 și 40-15 în favoarea sa, francezul a reușit o lovitură care a uimit asistența.

În timpul unui raliu de pe mediană, Quentin a alunecat pe zgură, a căzut, dar a reușit să lovească mingea incredibil cu forehandul, deși se afla la pământ.

Lovitura de dreapta a fost una puternică și bine plasată, iar adversarul, surprins de execuție, a pierdut punctul.

Halys a primit aplauze la scenă deschisă, plus felicitări și un zâmbet din partea lui Haide.

Victoria lui Quentin Halys a venit în două seturi, scor 6-1, 7-5, succesul ducându-l pe francez în semifinalele de la ATP Gstaad.

