VIDEO Urmează o întâlnire George Simion – Călin Georgescu. Variantele de candidat / Grevă a parlamentarilor AUR

Parlamentarii AUR sunt în grevă parlamentară, miercuri, ca urmare a anulării candidaturii lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale care vor avea loc în luna mai. Ei reclamă „lovitura de stat” și spun că este un semn de „solidaritate” cu protestatarii care au ieșit în stradă pentru a-l susține pe Georgescu.

„Vrem să condamnăm lovitura de stat continuă. Vrem să ne manifestăm solidaritatea cu protestele pajnice împotriva acestei lovituri de stat”, a declarat, miercuri, într-o conferință de presă, liderul grupului parlamentar AUR, Mihai Enache.

Purtătorul de cuvânt al AUR, Dan Tănasă, a susținut că AUR și celelalte „formațiuni suveraniste protestează printr-o grevă parlamentară, pentru că toate actele de procedură ale loviturii de stat sunt în plină desfășurare”.

„Această grevă parlamentară înseamnă că parlamentarii AUR vor fi prezenţi la locul de muncă, vor desfăşura audienţe, dar refuzăm să participăm la şedinţele de plen şi la şedinţele comisiilor Camerei Deputaţilor şi Senatului”, a declarat deputatul Dan Tanasă.

Parlamentarii au afișate mesajele „Grevă” și „Jos Dictatura”.

Pe cine va propune AUR pentru prezidențiale

Întrebat de jurnaliști dacă AUR va anunța un alt candidat pentru prezidențiale, Enache a răspuns că cel mai bine este „să așteptați”, pentru că George Simion va avea o întâlnire cu Călin Georgescu, unde îi va prezenta mai multe propuneri pe care le-au luat în ședința AUR care a avut loc marți seară.

Jurnaliștii au întrebat și care este varianta de candidat a AUR, în locul lui Călin Georgescu.

„Am încercat să găsim soluţii rezonabile de oameni bine pregătiţi cu probitate morală, de experţi, care să se preteze pentru funcţia supremă în stat. Au fost destule nume, domnul Dan Dungaciu, domnul Petrişor Peiu, domnul preşedinte al Academiei Române. Domnul preşedinte George Simion a căutat în permanenţă un om care să se preteze pentru funcţia de preşedinte al statului”, a declarat Tănasă.

„Aseară am avut o serie de discuții. Noi ne bazăm pe decizia Consiliului Național AUR care a stabilit că noi vom susține candidatura lui Călin Georgescu. Avem această decizie șocantă, stupefiantă, absolut ilegală a CCR. Următorii pași vor fi deciși de cel care are atributul de a decide ce urmează să se întâmple, domnul Călin Georgescu. El are atributul de a decide ce urmează să facem, pentru că este președintele ales”, a mai spus deputatul AUR.

„Românii vor avea un candidat suveranist, patriot, pe care să pună ștampila”, a adăugat el.

AUR a transmis de marți noapte, când conducerea partidului s-a reunit în ședință, că intră începând de miercuri „în grevă parlamentară alături de celelalte partide suveraniste”.

„Nu ne vom opri până când democrația și dreptul românilor la alegeri libere nu vor fi restabilite. România trebuie să fie a românilor, nu a celor care se cred stăpâni peste acest popor! Lupta continuă”, a mai transmis partidul condus de George Simion.

Simion a susținut că nu va candida la prezidențiale.

Călin Georgescu nu va putea candida la alegerile prezidențiale, au decis marți seară judecătorii Curții Constituționale a României, care au respins – în unanimitate – toate contestațiile împotriva deciziei Biroului Electoral Central prin care i-a fost respinsă candidatura la alegerile prezidențiale.