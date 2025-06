Viorel Hrebenciuc, după controversele create de apariția sa la Expo Osaka: „Nu am avut nici un fel de calitate oficială în această deplasare”

Viorel Hrebenciuc precizează că nu a participat la nicio acțiune oficială ci doar la un eveniment cu caracter privat, potrivit unui răspuns oferit HotNews privind prezența sa joi de „Ziua României” la Expo Osaka 2025.

După ce HotNews a scris că Viorel Hrebenciuc, condamnat definitiv la închisoare într-un dosar de corupție, a reprezentat România la Expo Osaka 2025, Ministerul de Externe a emis un comunicat de presă în care precizează că nu avea cunoștință despre prezența sa și va reevalua toate parteneriatele cu Camera de Comerț.

Potrivit unor imagini publicate pe Facebook de Tomoyasu Kato, consul onorific al României la Osaka, România a fost reprezentată a un eveniment de o delegație formată din Mihai Daraban (președinte CCIR), Victor Ponta, Viorel Hrebenciuc și Ovidiu Silaghi.



În răspunsul oferit pentru HotNews, Viorel Hrebenciuc precizează că și-a plătit singur deplasarea și nu a participat la acțiuni oficiale, ci doar la o cină privată cu consulul onorific al României la Osaka.

„Nu am avut nici un fel de calitate oficială în această deplasare. Cina cu Domnul Kato, un om cu totul deosebit, a avut un caracter privat. Nu am participat la nici o acțiune oficială desfășurata sub egida Expo 2025. În final, menționez că mi-am suportat toate cheltuielile acestei deplasări, ceea ce nu este cazul pentru un reprezentant oficial”, a transmis Viorel Hrebenciuc.

Viorel Hrebenciuc, Ovidiu Silaghi, Mihai Daraban, Victor Ponta la întâlnirea cu consulul Kato Foto: Facebook/ Tomoyosu Kato

Poziția CCIR

În replică după anunțul Ministerului de Externe, CCIR a transmis că Parteneriatul dintre Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) și Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a vizat și vizează doar organizarea de

evenimente oficiale de promovare a intereselor economice românești.

În baza acestui parteneriat, CCIR a organizat pe 26 iunie, împreună cu Pavilionul României (un proiect al MAE),

Forumul de afaceri cu ocazia Zilei Romaniei la EXPO 2025 Osaka, la care au luat parte ambasadorul român la Tokyo, Ovidiu Raețchi, președintele Senatului, Mircea Abrudean și o delegație CCIR din care au făcut parte Mihai Daraban, Ovidiu Silaghi și Victor Ponta.

„Fotografiile apărute (n.r. în care este prezent Viorel Hrebenciuc), postate de partenerii japonezi, au fost de la cina privată fără nicio legătură cu programul și evenimentele oficiale”, transmite CCIR.

Poziția CCIR privind anunțul făcut de MAE

MAE reevaluează parteneriatele

După controversa creată de apariția fotografiilor cu Hrebenciuc, MAE a ieșit cu un comunicat de presă în care a precizat că evenimentul în cauză nu a facut parte din evenimentele organizate de Pavilionul României la Expo 2025 Osaka pentru marcarea Zilei României în cadrul expoziției, ci a avut caracter privat, a fost organizat de Camera de Comerț şi Industrie a României (CCIR) și nu s-a derulat în Pavilionul României.

„MAE nu a fost informat despre acest eveniment, despre invitații și participanții la acesta și nu a angajat nicio cheltuială pentru organizarea sa”, precizează Ministerul. „În mod practic, se va avea în vedere excluderea automată de la parteneriate cu MAE, pe o durată de timp de cel puțin doi ani, a instituțiilor care, prin activitățile derulate, afectează imaginea și reputația României prin asocierea cu persoane condamnate penal, respectiv organizații asociate unor acte de corupție, trafic de influență sau activități incompatibile cu standardele MAE”, se menționează în comunicatul de presă.