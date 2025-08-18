Pronunţare definitivă în dosarul lui Vlad Pascu. Sentința finală, așteptată azi, la doi ani de la tragedia de la 2 Mai

Curtea de Apel Constanţa este aşteptată să se pronunţe, luni, în dosarul lui Vlad Pascu, care în august 2023 a intrat în plin cu mașina într-un grup de tineri care circulau pe marginea drumului, la 2 Mai, soldat cu moartea a doi dintre ei şi rănirea altor doi.

Sentinţa ar putea veni la doi ani fără o zi de la tragicul eveniment rutier. În prima instanţă, Vlad Pascu a primit o condamnare de zece ani de închisoare.

Avocaţii săi au cerut magistraţilor de la Curtea de Apel Constanţa o reducere a condamnării,motivând că „pedepsele aplicate sunt prea mari” şi bazându-şi pe faptul că Pascu a făcut un denunţ ceea ar putea duce la o diminuare a pedepsei, potrivit News.ro.

Avocatul uneia dintre familiile victimelor accidentului de la 2 Mai, Adrian Cuculis, nu exclude chiar ca dosarul să se reia de la zero la Judecătoria Mangalia.

„Vă pot anunţa trei posibile situaţii. Dacă se va admite cererea de schimbare a încadrării (n.r. din ucidere din culpă în omor calificat) ca motiv de apel, dosarul se întoarce înapoi la Judecătoria Mangalia, în ipoteza în care se respinge, bineînţeles se va propune una dintre soluţii fie admiterea apelului nostru, fie admiterea apelului inculpatului”, a afirmat Cuculis, la ultimul termen în procesul lui Vlad Pascu.

Tragedia de la 2 Mai

În 19 august 2023, în timp ce conducea pe DN 39, în apropiere de 2 Mai, Vlad Pascu a intrat într-un grup de pietoni. În urma impactului, doi tineri şi-au pierdut viaţa şi alţi trei au fost răniţi.

Roberta Dragomir și Sebastian Olaru, care au murit pe loc, aveau 20 și, respectiv, 21 de ani și erau studenți la Facultatea de Geografie a Universității București.

Vlad Pascu a fugit de la locul accidentului şi a fost găsit apoi de poliţişti în Vama Veche. Anchetatorii au stabilit că el se afla sub influenţa mai multor substanţe interzise, printre care cocaină, amfetamină şi metamfetamină.

Accidentul a scos la iveală detalii revoltătoare. Vlad Pascu fusese oprit de poliție de două ori – cu o zi înaintea tragediei, la un filtru, și chiar în aceeași noapte. A fost lăsat să plece de la sediul poliției fără a fi testat pentru consum de droguri, deși i-au fost găsite droguri în mașină, iar autoturismul nu avea asigurare RCA valabilă. La mai puțin de o oră, Vlad Pascu a provocat accidentul.

Vlad Pascu a fost trimis în judecată în octombrie 2023, pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului şi conducerea unui vehicul sub influenţa substanţelor psihoactive.