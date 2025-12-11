Secretarul general al NATO avertizează Aliații că sunt următoarea țintă a Rusiei: „Prea mulți cred că timpul este de partea noastră. Nu e”

Secretarul general al NATO Mark Rutte vorbește cu soldați împreună cu președintele leton Edgars Rinkevics în timpul unei vizite pe care a efectuat-o în țara baltică, FOTO: Alexander Welscher / DPA / Profimedia Images

Mark Rutte, secretarul general al NATO, i-a îndemnat joi pe Aliați să își intensifice eforturile de consolidare a apărării pentru a preveni posibilitatea ca Rusia să atace, el spunând că un astfel de conflict ar putea fi „de proporțiile războiului pe care l-au îndurat bunicii și străbunicii noștri”, relatează Reuters.

Rutte a spus într-un discurs rostit la Berlin că prea mulți dintre Aliații NATO nu simt urgența reprezentată de amenințarea Rusiei în Europa. El a afirmat că Aliații trebuie să crească rapid cheltuielile și producția de apărare pentru a preveni un război de amploarea celui trăit de generațiile trecute.

„Suntem următoarea țintă a Rusiei. Mi-e teamă că prea mulți sunt liniștiți și mulțumiți. Prea mulți nu simt urgența. Și prea mulți cred că timpul este de partea noastră. Nu e. Momentul pentru acțiune este acum”, a spus Rutte.

„Conflictul este la ușa noastră. Rusia a readus războiul în Europa. Și trebuie să fim pregătiți”, a adăugat el.

Rutte a spus că Rusia ar putea fi pregătită să folosească forța militară împotriva NATO în cel mult cinci ani.

Germania e una din țările tot mai îngrijorate de pericolul unui război cu Rusia

Comentariile făcute de Rutte în Germania vin în contextul în care țara condusă de premierul Friedrich Merz a adoptat recent o nouă lege privind serviciul militar care urmărește să crească efectivele forțelor armate și să întrunească țintele NATO pe fondul tensiunilor cu Rusia.

Proiectul de lege stabilește obiective ambițioase de extindere pentru Bundeswehr, vizând până la 260.000 de soldați activi – față de 183.000 în prezent – și cel puțin 200.000 de rezerviști până în 2035.

Într-o măsură nemaivăzută de la suspendarea încorporării în 2011, toți bărbații născuți după 1 ianuarie 2008 vor trece printr-o evaluare medicală, introdusă treptat, pe măsură ce capacitatățile o permit.

Atât bărbații, cât și femeile de 18 ani vor primi solicitări de a-și declara disponibilitatea de a servi, deși doar bărbații sunt obligați să răspundă.

Luna trecută, generalul german Alexander Sollfrank a avertizat că Rusia are capacitatea de a lansa oricând un atac limitat asupra teritoriului NATO, însă o decizie în acest sens ar depinde de fermitatea pe care o arată aliații occidentali.

„Dacă ne uităm la capacitățile și la puterea de luptă actuale ale Rusiei, aceasta ar putea declanșa un atac de mică amploare asupra teritoriului NATO chiar de mâine”, a declarat generalul-locotenent Alexander Sollfrank pentru Reuters.

„Mic, rapid, limitat regional, nimic major – Rusia este prea implicată în Ucraina pentru ceva mai mare”, a explicat el.

Sollfrank, care conduce Comandamentul operațiunilor comune al Germaniei și coordonează planificarea apărării, a reiterat și avertismentele Berlinului potrivit cărora Rusia ar putea pregăti un atac de mare amploare asupra Alianței, cel mai devreme în 2029, dacă eforturile de înarmare ale Moscovei continuă.

Avertismente în acest sens au fost formulate anterior de Serviciul german pentru Informații Externe și de către generalul Carsten Breuer, șeful armatei germane, printre alții.