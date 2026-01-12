„Vocile critice sunt sistematic intimidate și marginalizate”. Cea mai mare asociație a judecătorilor reclamă atacuri de la vârful justiției împotriva magistraților care cer reformarea sistemului

„Este inacceptabil ca magistrați cu funcții de conducere să recurgă la un limbaj defăimător”, acuză Asociația Forumul Judecătorilor din România. Aceasta anunță că va sesiza toate organismele internaționale relevante, pentru atacuri împotriva organizațiilor non-guvernamentale care susțin reformarea sistemului judiciar venite din partea unor magistrați din vârful sistemului. Asociația îi cere lui Nicușor Dan să intervină imediat.

Asociația, care reunește aproximativ 600 de magistrați, reclamă, într-un comunicat de presă transmis luni, că în ultimele zile „spațiul public este invadat de atacuri individuale ale unor membri ai Consiliului Superior al Magistraturii și ale unor site-uri controversate la adresa Asociaţiei Forumul Judecătorilor din România și a reprezentanților săi, precum și la adresa altor organizații non-guvernamentale (denumite pretins hilar „homo sapiens interveniens”) care au solicitat, în acord cu numeroase rapoarte ale Comisiei de la Veneția, Organizației de Cooperare și Dezvoltare Economică, Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni, Comisiei Europene etc., promovarea rapidă a unor reforme legislative necesare pentru funcționarea corectă, meritocratică și reală a justiției, în interesul cetățenilor români”.

AJFR face referire la o reacție a judecătorului Alin Ene, membru CSM, care într-o postare pe Facebook vorbește cu subînțeles la adresa magistraților reformiști, numindu-i „băgătorii în seamă” care „nu caută reformă, ci caută control”.

În comunicatul de presă, Forumul Judecătorilor se referă și la declarații ale judecătorului Bogdan Mateescu, fost șef al CSM și inspector judiciar, fără a-l nominaliza. Mateescu a reacționat tot pe Facebook la adresa magistraților care au participat la întâlnirea cu președintele Nicușor Dan, afirmând despre unul dintre aceștia că a ieșit ca „păduchele în frunte”. Mateescu făcea trimitere la notele pe care respectivul magistratul le-a obținut la examenul de definitivat.

„În același registru, un inspector judiciar din cadrul Inspecției Judiciare utilizează public denumirea „păduche” într-un comentariu la adresa unui judecător participant la întâlnirea publică desfășurată la 22 decembrie 2025 cu Președintele României, iar președintele unei curți de apel îi caracterizează drept „frustrați” pe unii dintre participanții la întâlnirea respectivă, în rafale publice lipsite de orice sens și substanță”, precizează Forumul Judecătorilor.

„Vocile critice sunt sistematic intimidate și marginalizate”

Aceste poziții, subliniază AJFR, „dovedesc, fără putință de tăgadă, că toate criticile publice la adresa funcționării precare a justiției au un fundament real, legitimând din plin modificările legislative necesare redresării sale”.

„În loc să explice gravele deficiențe semnalate de presă în ultimul timp, acești reprezentanți ai unor structuri de conducere din justiție, unele cu atribuții constituționale de garant al independenței justiției, realizează reale atacuri la persoană și dovedesc lipsă de considerație față de libertatea de exprimare a magistraților care au prezentat cu onestitate problemele cu care se confruntă statul de drept.

Mai mult, se insinuează, fără temei, tot felul de „înțelegeri” de preluare a justiției de cine știe ce personaje posibil ficționale, cu „planuri matematice și cinice”. Asociația Forumul Judecătorilor din România va sesiza toate organismele internaționale relevante și solicită Președintelui României să intervină imediat, în acord cu rolul său privind respectarea Constituției și buna funcționare a autorităților publice, reiterând că o justiție lipsită de funcționalitate și a cărei independență îi este distrusă din interior poate afecta iremediabil securitatea națională a României”, anunță AJFR.

Forumul Judecătorilor consideră că tăcerea sau pasivitatea în fața acestor derapaje grave nu face decât să consolideze percepția unui sistem judiciar captiv, unde vocile critice sunt sistematic intimidate și marginalizate:

„Este inacceptabil ca magistrați cu funcții de conducere să recurgă la un limbaj defăimător, în loc să angajeze un dialog instituțional onest asupra problemelor semnalate de colegi ai lor referitoare la presiuni ierarhice, standarde duble și frică generalizată în rândul corpului magistraților.

Aceste comportamente nu doar că subminează încrederea publică în justiție, ci reprezintă și o încălcare flagrantă a obligațiilor deontologice și a rolului constituțional de apărători ai independenței justiției. Ele confirmă, din păcate, exact diagnosticul pus de sute de magistrați onești, respectiv faptul că reprezentanții preferă să denigreze criticii în loc să inițieze reformele indispensabile pentru redresarea unui sistem blocat în defensivă, care recurge la denigrare și intimidare tocmai pentru a evita orice reformă reală”.

Președinta Curții de Apel București, atac direct la adresa președintelui AJFR

Președinta Curții de Apel București (CAB), Liana Arsenie, a declarat, duminică, într-un interviu la Antena 3 că „unii dintre colegi, care au pierdut competiții de-a lungul timpului și nu sunt, de fapt, capabili să își asume eșecul, susțin că eșecul domniilor lor survine pe fondul unui abuz și al unei presiuni exercitate de conducere asupra corpurilor de magistrați”.

„Dragoș Călin este unul dintre colegii noștri care acuză presiunea conducerii Curții de Apel București asupra judecătorilor, pentru că, în acest fel, justifică eșecul”, a continuat ea, referindu-se la președintele Asociaţiei Forumul Judecătorilor din România.

Șefa CAB susține că există „un plan matematic, tehnic și foarte cinic” prin care se încearcă „o preluare a controlului asupra puterii judecătorești”.

„Pare că se dorește o preluare a controlului asupra puterii judecătorești – și nu doar pare, este un scenariu matematic, dar foarte cinic, prin care se încearcă o conservare a puterii, prin controlul puterii judecătorești (…). Un plan matematic, tehnic și foarte cinic (…). Pare că tot acest plan este unul foarte riguros organizat, foarte riguros pus la punct, în care folosim expresii care pot să creeze emoții, folosim imagini care pot să creeze emoții, dar nevoia este reală, de preluare a puterii judecătorești”, a mai susținut Liana Arsenie.

Copreședinte al AJFR, Dragoș Călin este judecător al Curții de Apel București.