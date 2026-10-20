Volkswagen își continuă declinul dramatic pe cea mai mare piață auto din lume

Când grupul german Volkswagen a recurs în 2023 la ajutorul producătorului chinez de vehicule electrice Xpeng pentru redresarea afacerii din China, directorii germani au pretins că acest parteneriat este o „scurtătură” pentru a dezvolta mașini dedicate celei mai mari piețe auto din lume în ritmul rapid al sectorului auto local, amintește o analiză a Reuters, citată de Agerpres.

Trei ani mai târziu, primul produs al alianței a exemplificat declinul VW în China. Datele de la firma de consultanță ThinkerCar arată că, de la lansarea din aprilie și până în august, aproximativ 267 de SUV-uri electrice UNYX 08 au fost vândute de grupul german în China. Obiectivul VW era să vândă 3.622 de unități în fiecare lună după lansare.

Debutul foarte slab dă o nouă lovitură eforturilor Volkswagen de a-și redresa afacerea din China, unde a fost principalul producătorul auto până în 2022.

China este în centrul crizei globale cu care se confruntă Volkswagen: o piață care odată contribuia cu aproape 50% la profiturile grupului este acum este responsabilă pentru aproximativ 10%. Această modificare a forța compania să impună cea mai amplă restructurare din istoria sa de 89 de ani.

Autoturism UNYX 08 produs de Volkswagen, FOTO: Pedro Pardo / AFP / Profimedia

Sloganul „calitate germană” nu îi mai convinge pe chinezi

Reuters notează că povestea UNYX 08 arată și problema persistentă a strategiei Volkswagen din China. Grupul a admis că piața a trecut la modele cu o tehnologie de vârf și a căutat parteneri locali pentru a face față. Totuși, producătorul auto german nu a obținut succes comercial.

Volkswagen a vândut modelul UNYX 08 printr-o rețea de distribuție limitată, iar vehiculul nu a făcut față concurenței SUV-uri electrice chineze dotate cu o mulțime de programe.

UNYX 08 are un preț de pornire de aproximativ 34.260 dolari. Dar rivalii din China oferă la același preț modele mult mai sofisticate. SUV-ul YU7 al Xiaomi are un ansamblu avansat de senzori, în timp ce modelul 7X al Zeekr oferă încărcare rapidă.

În perioada aprilie – august, Xiaomi a vândut 57.000 de YU7 iar Zeekr peste 21.000 7X, față de doar 1.300 UNYX 08, conform ThinkerCar.

„Clienții chinezi se întreabă de ce ar cumpăra o mașină scumpă germană dacă obțin tehnologia mult mai ieftin”, a explicat Pedro Pacheco, vicepreședinte la Gartner.

Modelul Xiaomi YU7, FOTO: CFOTO / Imago Stock and People / Profimedia

Autoturismul UNYX 08 al Volkswagen s-a lovit și de o problemă aparte în China

În general Volkswagen a vândut UNYX 08 printr-o rețea nouă de dealeri, separată, condusă de Volkswagen Anhui, o societate mixtă care se axează pe vehicule electrice, și nu prin cele peste 3.000 de reprezentanțe pe care Volkswagen le operează împreună cu FAW și SAIC, partenerii din societățile mixte.

Surse care au dorit să-și păstreze anonimatul au declarat pentru Reuters că mulți clienți nu știu de existența SUV-ului electric UNYX 08 deoarece Volkswagen Anhui este puțin cunoscut.

Volkswagen a informat că vânzările modelelor Anhui, inclusiv modelele mai vechi UNYX 06 și 07, sunt în creștere.

Reprezentanții FAW și SAIC nu au răspuns întrebărilor adresate de Reuters.

Mărcile chineze, conduse de BYD și Geely, și-au sporit cota de piață lansând rapid vehicule cu o tehnologie de vârf și deseori la prețuri mai scăzute, forțând rivalii, inclusiv Volkswagen și Toyota, să lupte pentru a-și păstra relevanța.

Vânzările Volkswagen pe cea mai mare piață auto din lume au scăzut cu peste o treime comparativ cu anul trecut

În 2019, unul din cinci automobile vândute în China era un Volkswagen. În primele opt luni din acest an, ponderea grupului a scăzut la 10%, conform Asociației producătorilor chinezi de autoturisme (CPCA).

Volkswagen a anunțat mai devreme în cursul acestei luni că în trimestrul al treilea al lui 2026 a livrat un număr total de 1,89 milioane vehicule pe plan global, în scădere cu 14,3% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Scăderea a fost una deosebit de accentuată în China, unde livrările grupului Volkswagen s-au prăbușit cu 38,5% în ritm anual.

În primele nouă luni ale anului, grupul Volkswagen a vândut puțin peste șase milioane de vehicule la nivel mondial, o scădere de 9%, sau aproximativ 600.000 de vehicule, față de aceeași perioadă a anului trecut.