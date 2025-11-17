Volodimir Zelenski anunță că Ucraina va primi 100 de avioane de luptă Rafale ca parte a unui „acord istoric”

Emmanuel Macron l-a întâmpinat personal pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski la aterizarea sa pe aerodromul militar Velizy-Villacoublay din apropierea Parisului, FOTO: Abaca Press / Alamy / Profimedia Images

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că a semnat un acord pentru a obține 100 de avioane de luptă Rafale din partea Franței, în condițiile în care urmărește să consolideze capacitatea militară pe termen lung a țării pentru a combate invazia rusească, transmite Reuters.

Zelenski se află în vizită la Paris pentru discuții cu președintele Emmanuel Macron într-un moment în care atacurile masive cu drone și rachete rusești asupra Ucrainei s-au intensificat în ultimele săptămâni, iar Moscova a raportat înaintări la sol în regiunea Zaporojie din sud-estul țării vecine.

Zelenski a declarat postului de televiziune francez TF1/LCI că Ucraina a comandat 100 de avioane de vânătoare Rafale. Palatul Élysée a confirmat numărul, fără a preciza deocamdată dacă acestea vor fi transferuri din stocurile franceze existente sau achiziții viitoare.

Imagini TV i-au arătat pe Macron și Zelenski semnând o scrisoare de intenție pentru achiziția a ceea ce Élysée a numit „echipamente de apărare franceze”, în fața unui avion Rafale și a steagurilor Franței și Ucrainei, pe aeroportul militar Villacoublay.

Ukraine and France sign a historic agreement – a declaration on Ukraine acquiring Rafale fighter jets, missiles for them and SAMP/T air defense systems.



Thank you, France! 🇫🇷🇺🇦



Ukraine will order 100 Rafale jets from France. pic.twitter.com/gKoWThl3ra — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 17, 2025

„A fost pregătit și un acord istoric cu Franța – va exista o consolidare semnificativă a aviației noastre de luptă, a apărării aeriene și a altor capabilități de apărare. Conform programului vizitei, acest lucru va avea loc luni”, a scris Zelenski într-un mesaj publicat duminică pe rețeaua „x”.

Cum ar putea ajuta Franța cu apărarea aeriană a Ucrainei

Agenția Reuters amintește că există discuții de mai multe săptămâni privind modul în care Franța ar putea oferi un sprijin militar sporit pentru apărarea aeriană a Ucrainei, deși guvernul lui Macron se confruntă cu instabilitate politică și bugetară, ceea ce ridică semne de întrebare asupra capacității reale a Franței de a face acest lucru.

Luna trecută, Macron s-a angajat să ofere mai multe avioane de vânătoare Mirage, după ce inițial promisese livrarea a șase, precum și un nou lot de rachete sol-aer Aster 30, produse de grupul european MBDA, pentru bateriile de apărare aeriană SAMP/T operate de Ucraina.

Două persoane la curent cu situația au declarat anterior pentru Reuters că furnizarea către Kiev a avioanelor multirol Rafale, produse de Dassault, va face parte dintr-un acord strategic de aviație pe zece ani.

Unele ar putea proveni direct din stocurile franceze, deși majoritatea ar fi livrări pe termen mai lung și ar face parte din eforturile Ucrainei de a-și crește flota pe termen lung la 250 de avioane de luptă, inclusiv F-16 americane și Gripen suedeze, au spus sursele agenției Reuters.

Operarea acestor avioane avansate ar necesita timp, având în vedere programul riguros de pregătire pentru viitorii piloți.

Cele două surse au mai spus că vizita lui Zelenski ar putea produce și acorduri pentru mai multe sisteme de apărare aeriană SAMP/T, fie din stocurile franceze existente, fie prin comenzi pe termen lung pentru generații viitoare, inclusiv pentru rachete și sisteme anti-dronă.

Sursele au afirmat că nu este clar cum vor fi finanțate aceste acorduri.

„Excelența franceză”, în slujba apărării Ucrainei

Într-un briefing de presă înaintea vizitei lui Zelenski, biroul lui Macron a declarat că obiectivul este de a „pune excelența franceză în industria de armament în slujba apărării Ucrainei” și de a „permite Kievului să achiziționeze sistemele de care are nevoie pentru a răspunde agresiunii ruse”.

Zelenski va participa luni la o prezentare susținută de diverși producători, inclusiv Dassault, înainte de a semna o scrisoare de intenție și contracte mai târziu în cursul zilei, potrivit unui program al președinției franceze care nu a oferit detalii specifice.

Un forum separat îi va reuni pe producătorii ucraineni și francezi din sectorul dronelor pentru a vedea cum își pot combina eforturile.

Franța, alături de Marea Britanie, a promovat crearea unei coaliții de aproximativ 30 de țări dispuse să trimită trupe și resurse în Ucraina sau de-a lungul frontierelor sale occidentale, odată ce va fi convenită o înțelegere de pace cu Rusia.

Un obiectiv esențial este acela de a asigura că Ucraina beneficiază de suficient sprijin militar și economic pe termen lung pentru a-și menține armata suficient de puternică încât să descurajeze orice viitoare agresiune rusă.