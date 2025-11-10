Zelenski: „De ce ar trebui să-mi fie frică de Trump?”. Dezvăluiri despre întâlnirea cu liderul american

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat într-un interviu pentru The Guardian că, spre deosebire de alţi lideri occidentali, el nu se „teme” de Donald Trump şi a respins zvonurile potrivit cărora ultima lor întâlnire de la Washington ar fi fost tensionată, adăugând că are relaţii bune cu preşedintele SUA.

De asemenea, el a dezvăluit că regele Charles a contribuit la consolidarea relaţiilor cu Trump şi l-a descris pe monarhul britanic ca fiind „foarte favorabil” Ucrainei, scrie News.ro.

Zelenski a vorbit după atacurile devastatoare ale Rusiei asupra reţelei energetice a ţării, care au dus la întreruperi de curent în majoritatea regiunilor ucrainene duminică, în timp ce inginerii încercau să restabilească reţeaua. În timpul conversaţiei, lumina s-a stins de două ori, menţionează The Guardian.

Ucraina se confruntă cu întreruperi de curent pe scară largă după ce capacitatea de generare a energiei a fost redusă la „zero” de atacurile ruseşti.

„De ce ar trebui să-mi fie frică de Trump?”

Preşedintele ucrainean a negat afirmaţiile potrivit cărora Trump ar fi aruncat hărţile câmpului de luptă într-o discuţie aprinsă, în octombrie, la Casa Albă, unde sosise în speranţa de a obţine furnizarea de rachete de croazieră Tomahawk din SUA. „Nu a aruncat nimic. Sunt sigur”, a spus Zelenski. El a descris relaţiile dintre ei ca fiind „normale”, „profesionale” şi „constructive”.

Potrivit Financial Times, Trump a făcut presiuni asupra lui Zelenski să accepte condiţiile maximaliste ale lui Vladimir Putin pentru încheierea războiului şi a spus că liderul rus va „distruge” Ucraina dacă aceasta nu va fi de acord cu cererile liderului de la Kremlin.

Zelenski susţine însă că întâlnirea s-a desfăşurat altfel. Delegaţia ucraineană aflată în vizită a amenajat trei standuri în faţa lui Trump şi a echipei sale americane, prezentând măsuri succesive, inclusiv arme şi sancţiuni economice care ar „slăbi” Moscova, a explicat el. Scopul era de a reduce capacitatea Rusiei de a bombarda Ucraina şi de a-l forţa pe Putin să se aşeze la masa negocierilor.

Vorbind din palatul prezidenţial din Kiev, Zelenski a remarcat că „toată lumea” se teme de Trump. „Acesta este adevărul”, a adăugat el. Întrebat dacă acest lucru se aplică şi lui, el a răspuns: „Nu, nu suntem duşmani cu America. Suntem prieteni. Deci, de ce ar trebui să ne fie frică?”

El a continuat: „Trump a fost ales de poporul său. Trebuie să respectăm alegerea făcută de poporul american, la fel cum eu sunt ales de poporul meu. SUA este partenerul nostru strategic, de mulţi ani, poate chiar de zeci şi sute de ani”. Cele două ţări au valori comune profunde, în contrast cu Rusia „imperialistă” şi revizionistă, a argumentat el.

Influența regelui Charles

Zelenski a dezvăluit, de asemenea, că regele Charles a jucat un rol crucial în culise, încurajându-l pe preşedintele SUA să sprijine Ucraina cu mai mult entuziasm, după întâlnirea furtunoasă din februarie din Biroul Oval, când Trump l-a admonestat public pe Zelenski şi l-a dat afară din Casa Albă. În timpul unei vizite de stat în Marea Britanie, în septembrie, Trump a avut o întâlnire tête-à-tête cu regele.

„Nu cunosc toate detaliile, dar înţeleg că Majestatea Sa i-a transmis câteva semnale importante preşedintelui Trump”, a spus Zelenski. El a confirmat că Trump îl respectă pe rege şi îl consideră „foarte important”, un compliment sincer care nu este acordat, în opinia sa, „multor oameni”.

„Majestatea Sa este foarte sensibilă faţă de poporul nostru. Poate că sensibilă nu este cuvântul potrivit. Ne susţine foarte mult”, a spus preşedintele Ucrainei.

Interviu pe întuneric

La câteva secunde după ce ZelenskI s-a aşezat pentru a discuta cu The Guardian, interviul a fost întrerupt de o pană de curent în Palatul Mariinski, situat în centrul capitalei ucrainene.

În ultimele săptămâni, Rusia a atacat în repetate rânduri reţeaua naţională de energie electrică a Ucrainei, ceea ce a dus la întreruperi frecvente de curent în multe oraşe.

Alte atacuri din weekend au redus capacitatea de generare a energiei electrice a ţării la „zero”, a declarat compania de stat Ţentrenergo.

Dronele ruseşti au lovit, de asemenea, două substaţii ale unor centrale nucleare din vestul Ucrainei, iar Kievul a solicitat agenţiei de supraveghere nucleară a ONU să ia măsuri.

Cu toate acestea, după ce a pornit generatorul de rezervă al palatului, luminile au început să pâlpâie, notează The Guardian. „Acestea sunt condiţiile noastre de viaţă”, a comentat Zelenski cu un zâmbet ironic.

„Este normal. Avem fluctuaţii de energie electrică în Kiev, ca peste tot”, a explicat Zelenski. El a spus că Putin a ordonat „atacuri teroriste” asupra sistemului energetic al Ucrainei, ucigând civili şi lăsându-i fără energie electrică şi apă.

„Nu poate crea tensiuni în societatea noastră în niciun alt mod”, a dat asigurări preşedintele ucrainean.

„Niciodată nu este suficient”

Zelenski a declarat că lucrează îndeaproape cu partenerii internaţionali pentru a proteja Ucraina de roiurile de drone ruseşti care apar noaptea. Până în prezent, însă, Marea Britanie şi alţi aliaţi au exclus trimiterea de avioane de vânătoare pentru a patrula cerul de deasupra centrului şi vestului ţării – o cerere de lungă durată a Kievului.

Zelenski a spus că doreşte să comande 27 de sisteme de apărare aeriană Patriot de la producători americani. Între timp, statele europene ar putea împrumuta Ucrainei sistemele Patriot existente, a spus el.

Întrebat dacă UE şi Marea Britanie fac suficient, în perspectiva unei ierni geroase şi întunecate, Zelenski a răspuns: „Niciodată nu este suficient. Este suficient când războiul se termină. Şi este suficient când Putin înţelege că trebuie să se oprească”.

El a spus că are relaţii cordiale cu Keir Starmer şi că are „contacte constante” cu Londra. „Nu este vorba despre el personal (prim-ministrul)”, a punctat el, referindu-se la problema ajutorului insuficient.

Probema trupele străine în Ucraina

Cum Trump a exclus implicarea militară a SUA, guvernele francez şi britanic au promis să trimită trupe ca parte a unui eventual acord de pace. Întrebat dacă ar dori ca soldaţii britanici să sosească mai repede, pentru a ocupa o poziţie defensivă la graniţa Ucrainei cu Belarus, de exemplu, Zelenski a răspuns: „Desigur. Am cerut multe lucruri, inclusiv arme şi aderarea la UE şi NATO”.

Dar el recunoaşte că problema prezenţei armate europene în Ucraina în timp ce luptele fac ravagii trebuie tratată cu prudenţă.

„Liderii se tem de societăţile lor. Nu vor să se implice în război”, a recunoscut el. În cele din urmă, „este alegerea lor” dacă vor trimite trupe sau nu. Iar dacă ar insista prea mult, Zelenski este conştient că există riscul ca Kievul să piardă „sprijinul financiar şi militar din partea partenerilor” săi.

Care este situația pe front

În ultimele zile, trupele ruse au capturat cea mai mare parte a oraşului Pokrovsk din est, după o campanie lungă şi sângeroasă. ZelenskI susţine că Moscova a aruncat forţe enorme în operaţiunea sa, 170.000 de oameni, luptele cele mai violente şi brutale având loc în provincia Doneţk, obiectivul principal al lui Putin. „Asta este toată povestea. Nu există niciun succes (rus) acolo. Şi există multe victime”, a completat el.

Potrivit lui Zelenski, Moscova a suferit 25.000 de soldaţi ucişi şi răniţi în octombrie, un număr record.

Europa riscă să fie atacată înainte de încetarea războiului

El a spus că Kremlinul duce, de asemenea, un „război hibrid împotriva Europei” şi testează limitele NATO.

Zelenski este de părere că este foarte posibil ca Rusia să deschidă un al doilea front împotriva unei alte ţări europene înainte de sfârşitul războiului din Ucraina: „Aşa cred. El poate face asta. Trebuie să uităm de scepticismul general european că Putin vrea mai întâi să ocupe Ucraina şi apoi să meargă în altă parte. El poate face ambele lucruri în acelaşi timp”, consideră preşedintele ucrainean.

Preşedintele Ucrainei a legat creşterea activităţii ostile în Europa – inclusiv incursiunea unei drone momeală în Polonia şi apariţia ulterioară a dronelor deasupra aeroporturilor din Copenhaga, Munchen şi Bruxelles – de eşecul Rusiei de a înregistra progrese semnificative pe frontul de luptă din primele luni după invazia pe scară largă din 2022.

„Putin se află într-o situaţie fără ieşire în ceea ce priveşte succesul real. Pentru el, este mai degrabă o situaţie de impas. De aceea, aceste eşecuri l-ar putea determina să caute alte teritorii. Este foarte dificil pentru noi, dar suntem acasă şi ne apărăm”, a comentat Zelenski.

El a descris Rusia ca o ţară mare şi agresivă, care avea nevoie de un adversar extern puternic pentru a-şi uni diferitele grupuri etnice şi regiuni.

Putin consideră SUA şi Occidentul ca fiind inamici, a spus el. „Împrietenirea cu Rusia nu este o soluţie pentru America. În ceea ce priveşte valorile, Ucraina este mult mai apropiată de SUA decât de Rusia”, a subliniat Zelenski.

La încheierea interviului, Zelenski a verificat cu asistenţii săi dacă vizitatorii săi au părăsit clădirea palatului. Da, plecaseră. „Acum că am terminat, vom reduce consumul de energie electrică aici. Trebuie să economisim”, a spus el.