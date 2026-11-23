Un val de erori informatice a lovit în ultimele săptămâni infrastructura americană. Au fost afectate domenii esențiale, de la transportul aerian, până la marile bănci și serviciile Microsoft.

Americanii ar trebui să se pregătească pentru mai multe defecțiuni tehnologice, a declarat directorul serviciilor naționale de informații din SUA, Jay Clayton, pentru CNN. El a explicat că sistemele țării trec printr-un ciclu major de modernizare, însoțit de perturbări, potrivit Euronews.com.

„Vom avea defecțiuni, lacune și întreruperi ale serviciilor”, a avertizat Clayton.

Declarațiile oficialului vin după ce o eroare de software apărută duminică la baza companiei Delta Air Lines din Atlanta a provocat întârzieri pentru mii de zboruri.

Incidentul se adaugă unei serii mai ample de blocaje tehnice înregistrate în ultimele săptămâni în întreaga țară, inclusiv la rețeaua Administrației Federale a Aviației (FAA), serviciile Microsoft și câteva mari bănci.

Potrivit lui Clayton, anchetatorii nu au găsit indicii care să arate că în spatele acestor pene tehnice s-ar afla un atac cibernetic coordonat sau un stat străin. În schimb, el explică faptul că defecțiunile sunt provocate de instalarea actualizărilor de securitate și de software.

Directorul serviciilor naționale de informații din SUA, Jay Clayton, noiembrie 2026, în Washington, DC. Credit line: CHIP SOMODEVILLA / Getty images / Profimedia

Eroare la sistemul de verificare a greutății avioanelor

Defecțiunea de duminică a blocat aplicația folosită de Delta pentru a verifica dacă avioanele sunt încărcate în limitele de greutate sigure.

Cu aglomerația de Ziua Recunoștinței la doar câteva zile distanță, angajații au făcut verificările manual pentru a trimite zborurile în cursă, până când inginerii au remediat problema mai târziu în cursul zilei.

Administrația Federală a Aviației (FAA) a reținut la sol, timp de aproximativ o oră, câteva curse cu destinația aeroportul din Atlanta — baza principală a companiei Delta —, precizând că propriile sisteme de control al traficului nu au fost afectate.

Potrivit datelor FlightAware, aproximativ 2.000 de zboruri Delta (58% din programul companiei) au avut întârzieri duminică, iar 3% au fost anulate.

Compania a pus 70% dintre aceste probleme pe seama erorii de software, iar restul pe seama vremii nefavorabile, și a anunțat că le oferă călătorilor afectați reprogramări, cazare, mese sau rambursări.

Un val mai amplu de perturbări

Problemele de duminică vin după o lună dificilă pentru infrastructura americană. La începutul lunii noiembrie, o defecțiune a rețelei FAA a blocat plecările din întreaga țară timp de peste patru ore, cea mai lungă întrerupere de acest fel din ultimul sfert de secol. Companiile aeriene au anulat sau întârziat un număr mare de zboruri.

Câteva zile mai târziu, United Airlines a raportat, la rândul său, o întrerupere a sistemului, care i-a blocat plecările. În ultimele săptămâni, defecțiuni similare au afectat și rețeaua Agenției Naționale de Securitate (NSA).

Statele Unite nu sunt însă singurele care se confruntă cu suprasolicitarea sistemelor de uz cotidian. La începutul acestei luni, hackeri au crescut de la distanță temperatura din interiorul frigiderelor din supermarketurile din Europa până la 50 de grade Celsius.

Atacurile asupra frigiderelor au fost unul dintre cele 16 incidente înregistrate între 18 octombrie și 18 noiembrie de DigitalEurope, asociația profesională cu sediul la Bruxelles care reprezintă industria tehnologiei digitale din Europa.

Cauzele diferă însă de cele ale întreruperilor din SUA. Jay Clayton spune că incidentele americane au fost provocate mai degrabă de lucrări de întreținere și actualizări decât de un atac, în timp ce mai multe dintre cazurile europene au implicat acțiuni deliberate.