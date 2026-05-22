Vrem să producem mai mult petrol: Mesaj fără echivoc al Emiratelor Arabe Unite după ce au părăsit OPEC

Un consilier de rang înalt al președintelui Emiratelor Arabe Unite a confirmat vineri că decizia țării de a părăsi grupul organizația producătorilor de petrol OPEC a fost luată cu intenția de a crește producția dincolo de cotele stabilite de aceasta, transmite Reuters.

Anwar Gargash, consilierul diplomatic al șeicului Mohamed bin Zayed Al Nahyan, președintele Emiratelor Arabe Unite, a declarat că decizia de retragere din OPEC, anunțată luna trecută, a fost pregătită timp de trei ani.

Vorbind vineri la conferința Globsec de la Praga, Gargash a declarat că decizia luată de guvernul de la Abu Dhabi se bazează pe convingerea că lumea se apropie de „toamna erei hidrocarburilor”, ceea ce înseamnă că statul din Golf trebuie să își maximizeze veniturile din petrol cât timp mai poate.

Emiratele Arabe Unite au ieșit oficial pe 1 mai apartenența din OPEC, organizație din care au făcut parte timp de aproape 60 de ani.

Câți barili de petrol produc zilnic Emiratele Arabe Unite

Agenția Reuters notează că, pe termen scurt, este puțin probabil ca decizia să afecteze piața din cauza închiderii de către Iran a Strâmtorii Ormuz, însă ea ar putea avea un impact major asupra controlului exercitat de OPEC asupra aprovizionării atunci când fluxurile de petrol se vor normaliza.

Gargash a mai declarat că retragerea țării s-a datorat în principal faptului că cotele de producție impuse de OPEC mențineau producția mult sub capacitatea reală.

„Considerăm că suntem aproape de un fel de toamnă a erei hidrocarburilor”, a declarat oficialul din Emirate. „Iar în consecință, dacă ai capacitatea de a produce și de a genera venituri și de a folosi acele venituri pentru alte investiții, asta ar trebui să faci”, a subliniat el.

Capacitatea de producție a Emiratelor Arabe Unite este de 4,85 milioane de barili pe zi. Țara intenționează să o crească la 5 milioane de barili pe zi până în 2027. Chiar înainte de retragerea sa din OPEC și din grupul extins OPEC+, care reunește și alți producători de petrol conduși de Rusia, ținta sa de producție era mai apropiată de 3,5 milioane de barili pe zi.

Statul din Golf dă asigurări foștilor parteneri că va fi un producător de petrol responsabil

Suhail Al Mazrouei, ministrul energiei din Emiratele Arabe Unite, declarase mai devreme în cursul lunii mai că statul din Golf consideră că le datorează partenerilor săi de investiții să producă fără restricții ceea ce cer piețele globale de petrol.

Atât acesta, cât și directorul general al companiei petroliere de stat a Emiratelor, au declarat că decizia nu este îndreptată împotriva nimănui și că țara va fi un producător responsabil, care va continua să colaboreze cu alte state.

„Sunt încrezător că vom colabora cu numeroase state, inclusiv cu membri ai OPEC și OPEC+… Am plecat în termeni buni”, a spus Mazrouei în cadrul conferinței „Make It In The Emirates”.

Întrebat despre lipsa unei reacții publice din partea OPEC și a Arabiei Saudite, Mazrouei a declarat: „Grupul a fost relativ calm în privința acestei decizii. Toată lumea înțelege că este o decizie suverană și că Emiratele Arabe Unite vor fi un producător responsabil”.

Reuters amintește însă că Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, două foste aliate, au devenit rivale în ultimii ani, având divergențe nu doar în privința politicii petroliere, ci și în ceea ce privește geopolitica regională și atragerea talentelor și capitalului străin.

Tensiunile au erupt la începutul anului, când în Yemen au izbucnit lupte între facțiuni opuse susținute de fiecare dintre cele două părți.