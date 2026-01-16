Se face și mai frig. Jumătate de țară, sub cod galben de ger, până mâine dimineață: temperaturi de -19 grade

Meteorologii au emis vineri dimineață mai multe alerte cod galben de ger, valabile până până sâmbătă, 17 ianuarie. Cel mai frig va fi în nordul Moldovei, unde temperaturile vor coborî până la minus 19 grade Celsius.

Prima alertă cod galben de ger este valabilă până diseară, la ora 20.00. Vizate sunt nordul și estul Moldovei, unde vor fi temperaturi deosebit de scăzute, local gerul va persista, iar maximele vor fi de -12…-10 grade.

Codul de galben de ger este valabil între 16 ianuarie, ora 10:00 – 16 ianuarie, ora 20:00

Codul galben de ger se va extinde apoi în jumătate de țară, de la ora 20.00, până mâine la ora 10.00.

Afectate sunt județe din Moldova, Dobrogea, Muntenia, cea mai mare parte a Transilvaniei și Maramureșului. Aici, vremea va fi geroasă, iar temperaturile minime se vor situa între -19 și -10 grade, cu cele mai scăzute valori în nordul Moldovei.

Codul galben de ger este valabil între 16 ianuarie, ora 20:00 – 17 ianuarie, ora 10:00

Ulterior, de mâne dimineață, de la or 10.00, va intra în vigoare un al treilea cod galben de ger, care va mai viza doar nordul și estul Moldovei.

Aici, vor fi temperaturi maxime de -14…-10 grade, iar în sud-estul Moldovei și în Dobrogea vor fi temperaturi deosebit de scăzute, cu valori ce se vor încadra între -10 și -5 grade.

Codul galben de ger este valabil între 17 ianuarie, ora 10:00 – 17 ianuarie, ora 20:00

Ce urmează zilele următoare

În același timp, ANM a emis o informare meteo de veme deosebit de rece, ger îndeosebi în timpul nopților și dimineților, precipitații mixte, polei și ghețuș, intensificări ale vântului, pentru intervalul 16 – 21 ianuarie.

Astfel, potrivit ANM, vremea va deveni deosebit de rece, vineri și sâmbătă cu precădere în jumătatea estică a țării apoi și în rest, iar noaptea și dimineața va fi ger în majoritatea zonelor. Temperaturile minime se vor situa în general între -18 și -8 grade, iar în nordul și centrul Moldovei gerul va persista și pe parcursul zilelor, cu temperaturi între -14 și -10 grade.

Vineri și în noaptea de vineri spre sâmbătă, temporar vor fi precipitații, predominant sub formă de ploaie în Banat și local în Crișana, mixte în Carpații Occidentali și în Transilvania, iar în Oltenia și pe areale mici în Muntenia vor fi mai ales ninsori. Se va forma ghețuș și vor fi condiții de polei.

Vântul va avea intensificări temporare în sudul Banatului și în zona montană aferentă, precum și în regiunile sud-estice, cu viteze în general de 40…60 km/h.