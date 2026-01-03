Vremea rea continuă, avertizează meteorologii. Unde sunt așteptate ninsori, viscol și polei

Meteorologii au emis, sâmbătă dimineață, noi avertizări meteo de vreme rea valabile până luni seară. În acest interval, este cod galben de ninsoare și vânt puternic în 16 județe din Transilvania, Banat, Oltenia şi Muntenia.

În intervalul 3 ianuarie, ora 10:00 – 5 ianuarie, ora 20:00 sunt așteptate precipitații moderate cantitativ, strat de zăpadă, polei, intensificări ale vântului și viscol la munte.

Temporar vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării și se vor acumula cantități de apă în general de 10…30 l/mp. La munte vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă consistent (20…50 cm).

În zonele deluroase, precum și în Transilvania și în Maramureș vor predomina lapovița și ninsoarea, iar stratul de zăpadă va fi de 5…15 cm.

Vor fi precipitații mixte în Banat, Oltenia, Muntenia și pe arii restrânse în Crișana, Moldova și Dobrogea. Pe alocuri se va forma polei.

Viscol în Carpații Orientali și vânt puternic pe litoral

Vântul va avea intensificări la munte, cu viteze la rafală, în special la altitudini mari, de peste 70…80 km/h, local și temporar viscolind ninsoarea.



O altă avertizare cod galben este valabilă în intervalul 3 ianuarie, ora 10:00 – 3 ianuarie, ora 22:00 și vizează viscol în Carpații Orientali și intensificări ale vântului pe litoral.



Local în Carpații Orientali, vântul va avea intensificări, cu viteze de 50…70 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, de 70…85 km/h. Temporar ninsoarea va fi viscolită și vizibilitatea scăzută.



Perioade cu intensificări ale vântului vor fi și pe litoral, cu viteze de 50…60 km/h.

Ninge și în Banat, Transilvania și Oltenia

O a treia avertizare vizează intervalul 3ianuarie, ora 22:00 – 5 ianuarie, ora 20:00, când în Banat, sud-vestul Transilvaniei, vestul și nordul Olteniei și în Carpații Meridionali și Occidentali vor fi precipitații însemnate cantitativ, predominant sub formă de ninsoare.



Se vor acumula 30…50 l/mp și local se va depune strat de zăpadă, la munte de 30…40 cm, iar în zonele joase de relief, de 10…25 cm.



La munte, vântul va avea intensificări cu viteze de 50…70 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, de 70…85 km/h, temporar ninsoarea va fi viscolită și vizibilitatea scăzută.



Meteorologii mai precizează că până vineri, 9 ianuarie, temporar vor fi precipitații în toate regiunile țării, iar local cantitățile de apă vor fi însemnate.