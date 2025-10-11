Vremea se schimbă radical, anunță meteorologii. Val de aer polar peste România. „Temperaturile vor scădea semnificativ”

După un weekend cu temperaturi ce vor urca până la 22 de grade, vremea se schimbă radical de la începutul săptămânii viitoare. „O masă de aer polar va coborî peste Europa Central-Estică și temperaturile vor scădea semnificativ”, anunță meteorologii.

„Dacă acum avem 20–22 grade, de marți încolo vremea va deveni din nou mai rece decât normalul perioadei”, a anunțat sâmbătă dimineață meteorologul ANM Mihai Huștiu, la Digi24.

Pentru ziua de astăzi, 11 octombrie, ANM a emis o alertă cod galben de vânt puternic, valabilă pentru 23 de județe.

Rafalele de vânt vor atinge 50–70 km/h în zonele joase de relief, iar în Carpații Meridionali se vor înregistra rafale de 70–90 km/h, cu valori chiar mai mari pe creste, a explicat meteorologul ANM Mihai Huștiu.

„În zona Țarcu avem rafale de peste 140km/h la această oră și s-a impus emiterea unui cod roșu până la ora 12:00 privind aceste rafale de peste 140km/h acolo mai și ninge, este viscol. Este iarnă autentică și vorbim de rafale foarte mari ce depășesc, spuneam, 140km/h cât privește intensitatea vântului din orele serii, treptat vântul va ma mai diminua intensitate”, a anunțat meteorologul Mihai Huștiu, la Digi24.

Ce ne așteaptă duminică

Duminică, vremea va fi frumoasă, cu mai puține ploi și temperaturi plăcute pentru mijlocul toamnei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 13–14 grade în nord și până la 21–22 grade în sudul țării, inclusiv în Capitală.

„În Capitală, ne așteptăm ca undeva după prânz iasă soarele și temperaturile să crească din nou la 20-21 grade Celsius, de asemenea, și ziua de duminică o va aduce o vreme frumoasă în Capitală, cu 21 de grade la amiază, dar săptămâna viitoare vom vedea, avem noi schimbări”, a spus meteorologul ANM.

Vremea se răcește iar

Ulterior, de luni, vremea se va răci semnificativ pe partea de nord, unde nu vor fi mai mult de 10-11 grade Celsius, iar marți această masă de rece cuprinde întreaga țară.

„O masă de aer polar va coborî peste Europa Central-Estică încă de luni și temperaturile vor scădea luni semnificativ pe partea de nord, unde nu vor fi mai mult de 10-11 grade Celsius, iar marți această masă de rece va ajunge și în sud”, a spus Mihai Huștiu.

„Între marți și vineri, valorile maxime se vor situa între 9 și 16 grade, iar noaptea se vor înregistra temperaturi negative, în special în nord și est. În estul Transilvaniei, temperaturile minime ar putea coborî până la -4, chiar -5 grade, în timp ce în București vor fi 3 – 4 grade”, a mai spus meteorologul ANM.

Episodul de vreme rece care începe de marți va ține până vinerea viitoare, a mai spus Huștiu.