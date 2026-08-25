Washington Post, obligat să reangajeze o editorialistă concediată pentru „abateri grave”

Ziarul „Washington Post” a fost obligat luni, în urma unei proceduri de arbitraj, să o reintegreze pe editorialista pe care o concediase pentru mesajele postate pe rețelele sociale ca reacție la asasinarea influencerului ultraconservator Charlie Kirk, transmite AFP.

Charlie Kirk, un important susținător al lui Donald Trump a fost ucis pe 10 septembrie de un glonț care l-a lovit în gât în timpul unei dezbateri pe un campus universitar din Utah, provocând un cutremur politic în Statele Unite și amenințări de represiune împotriva „stângii radicale” din partea președintelui.

Jurnalista Karen Attiah, editorialistă la Washington Post și profesoară la Universitatea Columbia, a scris atunci pe rețelele sociale că nu se va preface că este îndurerată de asasinarea acestuia și a amintit declarațiile rasiste făcute în trecut de influencer împotriva femeilor de culoare.

Editorialista fusese acuzată de „abateri grave”

Ulterior, ea a fost concediată, Washington Post acuzând-o de „abateri grave” și de încălcarea politicii sale privind rețelele sociale, potrivit ziarului.

Acum însă, o instanță de arbitraj a dispus ca ziarul Post să o reintegreze pe Attiah și să îi plătească salariile restante, considerând că ziarul nu avea „un motiv valabil și suficient” pentru concedierea ei.

Jurnalista a scris pe X că este„mulțumită” de decizie, afirmând că a fost nevoită să plece pentru că „a spus adevărul”.

„Washington Post” a transmis că respectă procedura de arbitraj, dar a refuzat să facă orice alt comentariu.

Attiah a criticat „martirizarea” lui Kirk

Attiah, care lucrează pentru ziar de 11 ani, a spus că la momentul concedierii sale era „ultima cronicară de culoare cu normă întreagă de la Washington Post”.

În articolele sale referitoare la Kirk, ea a redat afirmațiile rasiste ale acestuia, potrivit cărora femeile de culoare ar avea o „capacitate de procesare cerebrală” insuficientă și ar avea, prin urmare, nevoie de ajutorul programelor în favoarea diversității.

Mai multe alte mesaje ale ei criticau modul în care administrația Trump îl prezenta pe influencer ca pe un martir al cauzei conservatoare.

Proprietar al ziarului „Washington Post” din 2013, miliardarul Jeff Bezos s-a apropiat de Donald Trump de la revenirea acestuia la Casa Albă, în ianuarie 2025.

În februarie 2026, ziarul a anunțat plecarea redactorului-șef Will Lewis, la câteva zile după un plan de concedieri în masă care a zguduit acest prestigios cotidian.