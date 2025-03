Weekend trending în București, 1-2 martie: Mărțișorul și unde îl sărbătorim, concert la Secretul Plantelor, bătaie la bar în Expirat și spectacol de magie în POINT

Primul weekend de primăvară din acest an vine cu temperaturi pe plus, cu nori și un pic de soare. De asemenea, va fi un weekend plin de evenimente care au sau nu legătură cu Mărțișorul. Dar mai bine haide să vedem ce avem în „meniul de going out” în primul weekend din această primăvară.

Cafeaua de specialitate de Mărțișor o poți bea la Perfect Simplu (Splaiul Independenței 17), o cafenea recent descoperită de Oana Titică și despre care a scris următoarele în cronica făcută pe b365.ro:

„La cafenea mă aștepta un rai al liniștii, minimalismului, patiseriei și – mai ales – al cafelei bune. În miros de boabe proaspăt râșnite am comandat un V60, fiindcă hotărâsem să nu mă mai grăbesc. Procesul de preparare V60 durează ceva mai mult, iar rezultatul după mai bine de 10 minute este o cafea cu gust, proaspătă, ușor acidă, în care simți toate notele de aromă din boabele prăjite. Locul este aranjat pe două etaje – la parter există zona de bar + patiserie, cu o masă generoasă în centru. Aici vezi baristas cum îți prepară cafeaua, în timp ce stai și răsfoiești meniul apetisant de brunch (diverse focacii cu umpluturi, care arătau splendid) sau te gândești ce să alegi între chec cu lămâie și poale în brâu – o alegere dificilă.”

Și Dragoș Mihăilă a descoperi un loc interesant – „restaurantul din București cu 10 feluri de hummus”. „Karamna (Calea Dudești 176) este, probabil, singurul loc din București unde poți încerca 10 variațiuni de hummus – ceea ce, sincer, e o performanță în sine. Deși nu sunt adeptul meniurilor kilometrice, Karamna e unul din locurile acelea care practică acest ritual.

Pe de altă parte, bucătăria libaneză se și pretează pentru astfel de abordări. Prețurile sunt medii și porțiile mari. Pe românește, o porție de hummus la treizeci și ceva de lei e suficientă pentru doi inși. Pentru început, primești din partea casei bastonașe de morcov crud cu zeamă de lămâie, lucru care ajută la îmbunătățirea digestiei și la controlul porțiilor”, scrie Dragoș în cronica de pe b365.ro.

Pentru cei care caută un loc mai romantic de Mărțișor, în Cotroceni, în apropiere de Parcul Romniceanu și fix lângă scările curcubeu de aici, se află ceainăria Infinitea (Dr. Grigore Romniceanu 7). Aceasta se află într-o casă al cărei interior a fost decorat în accente baroce, cu mult mobilier vechi recondiționat și multe obiecte de artă sau de epocă.

Dar ce e cu adevărat deosebit la acest loc este terasa din grădină, care, indiferent de anotimp, pare un loc rupt dintr-un basm (se poate sta și acum pe terasă). Este cu siguranță un loc care-ți va impresiona jumătatea. În meniu vei găsi cu precădere ceaiuri, sucuri de fructe și deserturi homemade. În unele perioade este la mare căutare, așa cu cel mai bine ar fi să suni să faci o rezervare din timp.

Un alt loc perfect pentru o cină romantică este POT.Stories (Calea Floreasca 111-113). Aici vei avea impresia că iei cina într-un showroom de mobilă vintage, plin de plante. Totul a fost amenajat într-un spațiu rece, industrial, dar îmbrăcat într-o „ţesătură organică, dar funcţională, care încurajează sistemul senzorial prin texturi virgine: tencuială finisată natural, lemn, piatră, metal, lână, funie împletită, ceramică“, după cum își descriu și proprietarii localul. Cu alte cuvinte, este un spațiu care impresionează, iar mâncarea este și ea pe măsură, adică deosebită.

Evenimente

Berăria H organizează un eveniment dedicat zilei de 1 Martie cu un concert live la pian, susținut de Livia Tudor. „Noi am pregătit câte un mărțișor pentru fiecare doamnă și domnișoară. În plus, te așteptăm cu mâncare delicioasă, băuturi rafinate și metri de bere pentru o zi plină de voie bună!”, scriu organizatorii. Accesul este GRATUIT!

Duminică, 2 martie, la POINT, poți avea parte și de o experiență magică irepetabilă. Andrei Girjob este magicianul care a ales cărțile de joc în detrimentul jobenului și altfel de asistente. Nu promite minuni, pentru că îi este mai ușor să sfideze tot ce credeai că știi cu siguranță. Asta face un iluzionist care se joacă mai mult cu mintea ta decât cu mânecile lui. Cărțile cad. Râsetele se adună. Și cumva, între realitate și iluzie, te trezești că aplauzi ceva ce nici nu înțelegi cum s-a întâmplat. „Imperfect, dar imposibil” este primul show public al lui Andrei Gîrjob și propune o întâlnire neașteptată cu necunoscutul.

Andrei Gîrjob este unul dintre cei mai cunoscuți reprezentanți ai magiei din România, specializat în iluzionismul cu cărți de joc. Este membru al prestigioasei. Prezența sa a fost remarcată atât la TV, în cadrul unor emisiuni precum Românii au Talent, iUmor, Neața cu Răzvan și Dani, cât și în mediul online și la radio. Andrei a contribuit la popularizarea magie care se adresează în primul rând unui public adult, demonstrând că iluzionismul poate fi mai mult decât divertisment. În prezent, Andrei Gîrjob este magicianul oficial al emisiunii Vorbește lumea de la Pro TV. Un bilet costă 85 lei.

Forța de neoprit care este MOSES se va întoarce la Control pe 1 martie 2025, după primul lor spectacol de neuitat în acest loc. Cunoscută pentru spectacolele sale pline de energie și imnurile încărcate de emoție, trupa britanică de rock și-a construit rapid un public devotat, atât pe scenă, cât și în afara ei. Prețul unui bilet este 75 de lei.

Toulouse Lautrec deschide pe 1 martie seria de Live Performance-uri în Plantelor 27, un palazzo construit în anii 1890 și deschis acum ca Hub cultural și hotspot recreativ plasat pe harta bucurestiului vechi.

Secretul Plantelor este un centru comunitar cultural care face abstracție de istoria complicata sau de arhitectura sofisticata a casei și se deschide către toate formele culturale. Pasiunea pentru plante a proprietarilor și evenimentele pe care aceștia le propun unui public rafinat, fac din Plantelor 27, o adresa ale cărei secrete vrei să le descoperi. Prețul unui bilet este de 120 lei.

Pe 2 martie, la Quantic are loc un concert TOOL tribute band H. Tool este o formație americană de rock din LA, care și-a câștigat succesul la nivel internațional prin eforturile lor de a uni experiența muzicală, artele vizuale și un mesaj personal. Cu un sunet complex și îmbinarea acestuia cu elementele vizuale, formația a primit apreciere din partea criticilor și a câștigat o comunitate de fani însemnată, incluzând și muzicieni care s-au unit în grupuri tribut Tool. Pe 2 martie, în club Quantic, revin pe scena Tool Tribute Band H, originari din Sofia, Bulgaria. Prețul unui bilet este 85 lei.

Pe 1 martie, la Teatrul Godot este sărbătorit începutul primăverii cu un concert al trupei Moonlight Breakfast. „Bucurați-vă de energia pieselor lor într-o seară ce va aduce un suflu proaspăt, ca o adiere de primăvară, în inimile noastre. Moonlight Breakfast – duo românesc, un mix sofisticat de dream pop, cosmic disco, electro, nu-jazz și swing.

Au ajuns în top 100 pop pe iTunes și Amazon în Statele Unite, în topurile Shazam US Charts și US College Radio Charts, în top 50 single pop – Amazon în SUA. Au fost incluși în playlist-uri precum BEST OF THE WEEK, FUTURE HITS și GLOBAL SHAZAM DISCOVERY TOP 50 pe Apple Music”, scriu organizatorii. Prețul unui bilet este de 85 lei.

Grupul de voluntari Wikimedians of Romania and Moldova îi invită pe 1 martie, între orele 14:00 – 20:00 la Seneca AntiCafe, pe toți cei pasionați de biografii, de voluntariat, de deschiderea accesului liber la cunoaștere să contribuiți cu un #wikimărțișor!

Atelierul de editare #WikiMărțișor este organizat în parteneriat cu Seneca Anticafe, și se va desfășura pe strada Arhitect Ion Mincu nr. 1, București, pentru a sărbători femeile remarcabile din România și Republica Moldova prin îmbunătățirea articolelor Wikipedia dedicate acestora. Formularul de înscriere se găsește aici. Participarea este gratuită și limitată la 30 de persoane.

Ediția a doua a Galei Barfight se întâmplă pe 2 martie în Expirat. „Ne place competiția. Ne place să ne forțăm limitele. Ne place riscul. Ne place adrenalina. Cum putem să le avem pe toate într-un mediu controlat? BarFight și-a propus să popularizeze sporturile de contact prin meciuri amicale ai căror protagoniști sunt oameni ca noi. Poate părea riscant, dar totul se desfășoară într-un mediu foarte sigur.

BarFight este o promoție de box pentru amatori, oameni neafiliați unui club profesionist și care nu au pregătire formală în ceea ce privește sporturile de contact. BFC este pentru oricine are beef cu un prieten care exagerează cu trash talk-u’ la FIFA. Iar dacă nu aveți beef cu nimeni și vreți să experimentați senzația unică dintr-un fight în cele mai sigure condiții de sparring, vă găsim noi pe cineva la categoria voastră”, scriu organizatorii.

Prețul unui bilet este de 65 lei.

Un alt concert de 1 martie este și cel al Oanei Radu, care va avea loc la Sala Palatului. „După apariția de la „Vocea Romaniei”, unde a ajuns până în semifinală și unde a fost asemănată cu Adele, Oana Radu a avut o evoluție muzicală spectaculoasă. Pentru 2025, Oana anunță concertul “ Când am o zi … BUNĂ” și lucrează la turneul național cu același nume, evenimente care promit o experiență UNICĂ, atât muzicală, cât și emoțională. Artista va susține un show de excepție, cu invitați surpriză extrem de cunoscuți, cu momente inedite și cu multe cadouri pentru cei din public! Fuziunea de stiluri muzicale, dar și “combinațiile” artistice, vor face din concertul “Când am o zi… BUNĂ” un succes garantat”, scriu organizatorii. Prețul unui bilet începe de la 103 lei.

Teatru&film

Dacă ai chef de o piesă de teatru, duminică, de la 20:00, la Excelsior se joacă „Oleanna”, de David Mamet. Este despre abuzurile de putere și eșecurile de comunicare. Prețul unui bilet este de 35-50 lei.

În ceea ce privește filmele, în acest weekend are premiera primul lungmetraj produs de UNTOLD Universe – „Mentorii”. Filmul urmărește povestea lui Johnny Baltă, un tânăr imatur și viitor moștenitor al unui imperiu financiar imens, deținut de tatăl său, Dorin Baltă. Nemulțumit de comportamentul superficial al fiului său, Dorin decide să-l dea afară din casă după un accident de mașină și îi cere să dovedească în șase luni că poate deveni un adult responsabil. Johnny, cu ajutorul surorii sale Magda, recurge la mentoratul celor mai faimoși trei influenceri de dezvoltare personală din țară. De aici, lucrurile iau o întorsătură neașteptată… Cătălin Bordea ne-a povestit mai multe despre „Mentorii” în interviul de aici.

Pentru cei mici, în acest weekend are peremiera animația „Big Trip 3: Race Around the World”. După două aventuri, ursul Mik-Mik tânjește după pace cu familia și albinele sale. Dar când o barză neîndemânatică aduce din nou pe lume copilul greșit, visele lui sunt spulberate. Pentru a îndrepta lucrurile, Mik-Mik pornește într-o nouă aventură nebunească pentru a repara încurcătura.