Weekend trending în București, 14-15 februarie: Ziua Îndrăgostiților, Dragoste cu năbădăi și Cenaclul Flacăra, educație sexuală la Ministerul Educației, Sarmalele Reci și La Răscruce de vânturi

Suntem la mijloc de februarie, iar asta înseamnă că în acest weekend Bucureștiul se va umple de inimioare și tot felul de evenimente dedicate Zilei Îndrăgostiților. Fie că sărbătorești sau nu această zi, iată ce poți face în oraș pe 14-15 februarie, când vom avea temperaturi ridicate, un pic de soare, dar și ploaie.

Pentru un Valentine’s Day petrecut într-un cadru elegant, dar fără rigiditate, BUN este una dintre cele mai potrivite opțiuni apărute recent în oraș. Deschis la finalul anului trecut în fostul Palat al Brătienilor, pe C.A. Rosetti 37, restaurantul impresionează din prima prin spațiu și atmosferă, dar își câștigă definitiv oaspeții prin meniu. Conceptul e gândit pentru împărțit: farfurii puse în centrul mesei, care te plimbă de la preparate mediteraneene la accente internaționale discrete, perfecte pentru un date prelungit.

La polul opus, pentru cei care preferă ceva jucăuș și fără convenții, J’ai Bistrot București vine cu una dintre cele mai simpatice propuneri de Valentine’s: „We ❤️ Gogoși”, pe 14 și 15 februarie, de la ora 13:00. Gogoșile lor sunt deja renumite printre cei care trec des pragul bistroului de pe Calea Griviței 55. E genul de ieșire care funcționează perfect pentru o întâlnire relaxată, unde conversația curge natural și desertul devine pretextul ideal pentru stat mai mult la masă.

Pentru cei care vor să petreacă Valentine’s Day într-un decor cu istorie, Caru’ cu Bere propune pe 14 februarie o seară mai specială. Programul artistic se desfășoară în două spații emblematice ale localului: în Salonul Regal, seara începe cu dansuri populare susținute de Grupul Altița, continuă cu un concert elegant al sopranei Ana Cebotari, al baritonului Ștefan Alexandru și al Tarafului Valentin Albeșteanu, și se încheie cu dansuri de societate și sportive, interpretate de Grupul Contesina. În paralel, în Crama Breslelor, atmosfera devine mai relaxată, cu muzică populară și de petrecere oferită de Taraful Caru’ cu Bere. Evenimentul este completat de un meniu special pentru îndrăgostiți, disponibil exclusiv în seara evenimentului.

Evenimente

Seara de sâmbătă începe cu jazzul ca limbaj comun. La JazzBook, Nud Jazz Duo – proiectul Cătălinei Beta și al pianistului Albert Tajti, alături de basistul Răzvan Cojanu – propune o seară de Valentine’s Day construită fără emfază. Repertoriul de jazz clasic și contemporan, swing și balade e tratat cu atenție la detaliu, iar accentul cade pe dialogul dintre voce și pian, susținut de un bas care ține lucrurile coerente. Accesul este 90 de lei, iar concertul se desfășoară pe durata a trei ore, într-un format care favorizează ascultarea, nu fundalul sonor.

Tot sâmbătă, la Bistro 15A, saxofonistul american Rob Stevens revine pentru a cincea ediție a seriei sale de concerte de Valentine’s Day. Cu un parcurs care amestecă smooth jazz, fusion, jazz clasic și nuanțe de blues de Chicago, Stevens propune un concert de seară (ora 19:00), cu intrare la 35 de lei.

Pentru cei care preferă o experiență participativă, duminică seara, la Jazz Roots Bucharest, „Hora din Bătrâni” mută accentul de pe scenă în mijlocul sălii. Atelierul de jocuri tradiționale, ghidat de Cristian Mușa, cu muzică live (fluier, cobză, vioară, acordeon), e deschis oricui, fără pretenții de experiență anterioară. Donația recomandată este de 120 de lei, iar evenimentul începe la ora 19:00.

Sâmbătă după-amiază, Berăria H deschide seria evenimentelor cu Ovidiu Niculescu, într-un concert acustic intitulat „Dragoste cu năbădăi”. Show-ul începe la ora 15:00, cu acces gratuit, și propune un amestec de muzică, poezie și povești urbane, în linia proiectelor care l-au făcut cunoscut pe Niculescu dincolo de White Mahala.

Mai târziu, Berăria H îl găzduiește pe Damian Drăghici într-un concert dedicat lăutăriei, într-o formulă care pune accent pe continuitate și filiație culturală. Crescut într-un mediu în care muzica nu era spectacol, ci formă de transmitere a poveștii, Drăghici aduce pe scenă o sinteză între tradiția lăutărească și experiența sa internațională, acumulată în contexte jazz și world music. Concertul începe la ora 19:00, cu acces în locație de la 17:00. Biletele costă între 79 și 179 de lei, în funcție de categoria aleasă, iar mesele trebuie eliberate până la ora 21:30.

Duminică, în același spațiu, Zoia Alecu urcă pe scenă de la ora 18:00, tot cu acces gratuit, într-un concert folk care funcționează și ca lecție de istorie recentă a genului. Organizatorii atrag atenția că mesele trebuie eliberate până la 20:15.

Pentru o altă formă de memorie culturală, Sala Palatului găzduiește duminică „Cenaclul Flacăra – O Istorie”, un spectacol conceput ca omagiu adus fenomenului care a marcat generații. Cu invitați precum Mircea Vintilă, Nicu Alifantis, Mircea Baniciu sau Ducu Bertzi, evenimentul funcționează ca un colaj de muzică, poezie și imagini de arhivă, mai degrabă decât ca un concert clasic. Biletele încep de 93 lei.

Pe axa alternativă, sâmbătă seara, Quantic propune două direcții diferite. De la ora 19:00, Vița de Vie susține un concert pre-aniversar de 30 de ani, cu Alex & The Fat Penguins în deschidere. E un moment de bilanț pentru una dintre trupele care au traversat fără pauze rockul românesc post-’90.

Duminică, de la ora 13:00, aceeași scenă găzduiește „Apolodor”, spectacolul Aidei Milea alături de Dorina Chiriac, Radu Bânzaru și Alex Neagu – un concert-teatru pentru toate vârstele. Biletele costă 85 de lei în presale și 100 de lei în ziua evenimentului.

Pentru cei care caută un discurs mai direct, The Fool devine punct de întâlnire pentru stand-up. Sâmbătă, de la ora 16:00, Serghei propune un show de umor politic, cu bilete la 85 de lei. Serghei scoate la tablă clasa politică într-un show de stand-up care combină poveștile din „epoca de aur” cu gafele epocii de acum. De ce ne-au rămas bananele un etalon al bunăstării? De ce blugii sunt o propagandă vestică în România și, mai ales, de ce mai sunt relevante comentariile de pe Facebook? Serghei transformă frustrarea zilnică în comedie pură. Fără cenzură, fără menajamente, doar umor politic de calitate. Citește și interviul pe care Serghei l-a dat în exclusivitate pentru HotNews.ro.

Apropo de stand-up, Comics Club găzduiește sâmbătă, tot de la ora 16:00, un all women show cu Anisia, Ioana Luiza, Adelina Toma, Cristina Botezatu, Teodora Nedelcu și Georgiana Anghel. Accesul se face cu 30 de minute înainte de spectacol, iar biletele costă 69 de lei. Este un format colectiv, axat pe observații din viața de zi cu zi, fără temă unică impusă.

Dacă muzica alternativă internațională e pe listă, Control găzduiește sâmbătă un concert cu Mint Field (Mexic) și Avishag Cohen Rodrigues (US). Mint Field vine cu un shoegaze psihodelic bine calibrat, în timp ce Rodrigues propune un set care traversează rock, electronic și noise. Biletele pornesc de la 70 de lei în presale și ajung la 90 de lei în ziua concertului.

Nu în ultimul rând, sâmbătă dimineață, între 11:00 și 13:00, în fața Ministerului Educației, Școala9 organizează un maraton de voxuri despre educația sexuală. Fără scenă și fără bilete, evenimentul propune o formă de participare civică rară într-un weekend asociat, de obicei, cu alt tip de discurs.

La Expirat, pe 14 februarie, revine ceremonia Lupercalia SPP, eveniment care a devenit deja un reper anual pentru publicul interesat de zona underground. Fără o structură clasică de concert, seara funcționează ca un ritual colectiv cu SPP live, păstrând tonul ironic și autoreferențial care a definit edițiile anterioare. Este genul de eveniment care nu se explică în avans și care își construiește sensul direct, în relație cu publicul prezent.

Duminică, 15 februarie, Quantic devine punctul de întâlnire al scenei hip-hop underground, odată cu revenirea Specii într-o formulă completă. Concertul aduce pe scenă o listă extinsă de invitați și funcționează ca o radiografie a unui segment muzical care și-a păstrat coerența în afara circuitelor comerciale. Biletul de acces costă 80 de lei, iar evenimentul se adresează în mod explicit publicului familiarizat cu această zonă culturală.

La Terasa Florilor, Sarmalele Reci susțin sâmbătă un concert de Valentine’s Day care păstrează direcția ironică și socială a trupei. Repertoriul include piese devenite deja clasice, în care umorul, observația politică și cotidianul se amestecă fără menajamente. Biletele costă 60 de lei online și 70 de lei la intrare, iar concertul se anunță mai degrabă ca o seară de comentariu muzical decât ca o celebrare festivă.

La Hard Rock Cafe, sâmbătă seara, Akcent revine pe scenă cu un concert dedicat pieselor care au traversat ultimele două decenii de muzică pop românească. Show-ul începe la ora 22:00, iar biletele variază între 99 și 149 de lei, în funcție de tipul de acces. Este un concert construit pe recunoaștere și familiaritate, adresat unui public care știe exact la ce vine.

Teatru & film

Duminică seara, de la ora 19:00, Teatrul Evreiesc de Stat găzduiește spectacolul „Mesia” de Martin Sherman, una dintre piesele mai rar montate ale dramaturgului american cunoscut pentru felul în care abordează teme sensibile fără solemnitate rigidă. Scrisă la începutul anilor ’80 și montată inițial la Hampstead Theatre din Londra, piesa plasează acțiunea în secolul al XVII-lea, într-o comunitate evreiască din estul Europei, devastată de violențe și agățată de promisiunea mântuirii aduse de Șabatai Zevi, autoproclamat Mesia. Textul urmărește, cu umanitate și umor amar, mecanismele fanatismului religios și fragilitatea speranței colective, filtrate prin perspectiva Rahelei, un personaj care dialoghează constant cu Dumnezeu chiar și atunci când ajunge să-i nege existența. Biletele costă 65 de lei.

Pentru iubitorii de cinema de autor, „La réparation” deschide weekendul cu o poveste construită pe tensiune, absență și moștenire. Dispariția misterioasă a unui chef celebru chiar înainte de obținerea celei de-a treia stele Michelin declanșează nu doar un scandal mediatic, ci și o criză intimă pentru fiica sa, Clara, nevoită să preia restaurantul sub presiunea publică și a paparazzilor. Filmul urmărește transformarea ei, doi ani mai târziu, când o invitație la un congres culinar din Taiwan reactivează traumele nerezolvate și întrebările despre vină, continuitate și identitate. Apropo de stelele Michelin, poți să citești pe hotnews.ro și interviul cu István Veres, chef-ul originar din Târgu Secuiesc care a obținut o stea Michelin: „O mâncare tradițională e ca o biserică. Nu trebuie să intervii asupra ei”.

„Pillion” explorează o zonă rar frecventată de cinemaul mainstream: dinamica puterii și a supunerii într-o relație care se naște la marginea societății. Colin, un tânăr introvertit, intră în orbita lui Ray, liderul carismatic al unui club de motocicliști, iar întâlnirea lor devine catalizatorul unei transformări personale profunde.

În registru mai lejer, „În pielea mea” e o comedie românească de situație construită în jurul unui experiment aparent inofensiv. După o ceartă între patru cupluri, femeile și bărbații decid să facă schimb de roluri timp de un weekend, asumându-și activitățile, obiceiurile și responsabilitățile celorlalți. Ce începe ca un joc amuzant se transformă rapid într-o confruntare cu propriile prejudecăți și frustrări, pe măsură ce fiecare echipă descoperă că viața „celuilalt” e mai complicată decât părea.

Cea mai așteptată premieră a perioadei rămâne însă „Wuthering Heights / La răscruce de vânturi”, noua adaptare semnată de Emerald Fennell. Regizoarea propune o reinterpretare vizuală și emoțională intensă a romanului lui Emily Brontë, cu Margot Robbie și Jacob Elordi într-o poveste de dragoste radicală, marcată de obsesie și autodistrugere. Filmul se distanțează de romantismul clasic și pune accent pe violența sentimentelor și pe diferențele de clasă care otrăvesc relația dintre Cathy și Heathcliff.

„Crime 101” închide lista premierelor cu un thriller clasic, elegant și tensionat, ancorat în mitologia orașului Los Angeles. Filmul îl urmărește pe un hoț de bijuterii extrem de calculat (Chris Hemsworth), ale cărui jafuri par imposibil de anticipat, și pe detectivul obsedat de tipare care îi calcă pe urme (Mark Ruffalo).

Între ei se insinuează o a treia piesă-cheie: o agentă de asigurări deziluzionată, interpretată de Halle Berry, care complică jocul și mută miza din zona profesională în cea personală. Pe măsură ce lovitura finală se apropie, filmul transformă urmărirea într-un duel psihologic, în care granița dintre vânător și vânat se dizolvă, iar fiecare decizie devine ireversibilă. „Crime 101” mizează pe atmosferă, ritm controlat și carismă actoricească, fiind genul de film care nu reinventează regulile, dar le aplică cu precizie. Actrița Andra Nechita are un rol secundar în această super-producție, despre ea poți afla mai multe din interviul acordat în exclusivitate pentru HotNews.